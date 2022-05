Free Fire MAX में इन 7 कैरेक्टर को मिलेगा बूस्ट, जानें अब किसका पलड़ा होगा भारी

Free Fire MAX में नया OB34 अपडेट आने में बस दो दिन बाकी हैं। गेम का नया पैच 25 मई को गेम का नया पैच रिलीज किया जाएगा, जिसके साथ गेमर्स को नई गंस के साथ ढेरों नए फीचर्स और इन-गेम इवेंट मिलेंगे। इस अपडेट के साथ गेम के मौजूद कैरेक्टर के स्टैट में भी बदलाव किया जाएगा। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX vs Apex Legends Mobile: जानें इन दोनों में क्या है अंतर, और कौनसा है बेहतर

Free Fire MAX: OB34 वर्जन में होंगे कैरेक्टर स्टैट में बदलाव

Free Fire MAX OB34 वर्जन 25 मई को रिलीज होगा। गेम डेवलपर ने बताया है कि नए अपडेट के साथ गेम के 7 कैरेक्टर में बदलाव किए जाएंगे। इनमें Wolfrahh, Dimitri, D-Bee, Skyler, Steffie और Xayne शामिल होंगे। आइए देखते हैं कि किस कैरेक्टर में क्या बदलाव मिलेंगे। Also Read - Free Fire MAX के नए OB34 अपडेट में मिलेगी नई स्नाइपर राइफल और AR गन, जानें क्या होगा खास

Wolfrahh: इस कैरेक्टर की अबिलिटी को ऐक्टिव करने के लिए कुछ दर्शकों का होना जरूरी होता है। पहले यह संख्या 6 थी, जो अब घटाकर 3 कर दी जाएगी। इसके साथ ही इस कैरेक्टर का हेड-शॉट डैमेज 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा और एनिमी से मिले हुए हेड-शॉट का डैमेज 10 प्रतिशत घटा दिया जाएगा। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem codes for 22 May 2022: इस तरह फ्री में मिलेंगे डायमंड रॉयल वाउचर्स समेत कई रिवॉर्ड्स

Dimitri: इस कैरेक्टर की एबिलिटी को एक एक्स्ट्रा एलीमेंट मिलेगा। इसके साथ सेल्फ-रिकवर होते हुए प्लेयर फील्ड पर चल सकेंगे और HP का नुकसान नहीं होगा।

D-Bee: नए अपडेट के साथ Free Fire MAX में मूवमेंट स्पीड के माप को सही किया जाएगा, ताकि D-Bee की एबिलिटी सभी वेपन पर सही से काम करे। पहले D-Bee का मूवमेंट बूस्ट 10 प्रतिशत था, जो नए अपडेट के साथ 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

Steffie: इस कैरेक्टर की एबिलिटी 4 मीटर का घेरा बनाती है, जिसमें दुश्मन के थ्रो करने वाले वेपन काम नहीं करते हैं। इस घेरे में अब टीम-मेट का आर्मर 10 प्रतिशत री-स्टोर हो जाएगा और एनिमी द्वारा किया गया ऐमो डैमेज भी कम होगा।

Xayne: इस कैरेक्टर की टेम्परेरी HP को बढ़ा दिया गया है और इसके ग्लू वॉल और शील्ड पर डैमेज को भी कम कर दिया गया है।

Skyler: यह कैरेक्टर सामने एक सोनिक वेव भेजता है जो कुछ दूरी तक 5 ग्लू वॉल डैमेज कर सकती है। हर ग्लू वॉल के टूटने पर कैरेक्टर की HP बढ़ेगी।