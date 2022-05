Free Fire MAX OB34 अपडेट रोल आउट हो गया है। नए अपडेट के साथ Garena के बैटल रोयाल गेम में कई नए फीचर्स जुड़ गए हैं। गेमर्स इसे अपने Android और iOS डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस नए अपडेट के साथ गेमर्स कई तरह के रिवॉर्ड फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, कुछ इन-गेम आइटम्स के फीचर्स भी अपग्रेड हुआ हैं। Also Read - Free Fire MAX OB34 Update: अब Hayato के साथ करें इन कैरेक्टर का यूज, गेम जीतने में होगी आसानी

फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स डेवलपर्स ने गेम के साथ एक जबरदस्त इन-गेम आइटम Magic Cube भी दे रहे हैं, जिसे प्लेयर्स फ्री में क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, गेमर्स को इस रिवॉर्ड को प्राप्त करने के लिए कुछ इन-गेम टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। इन टास्क को कंप्लीट करने के बाद गेमर्स इस रिवॉर्ड को अपने इन्वेंटरी में जोड़ सकेंगे। आइए, जानते हैं Free Fire MAX OB34 अपडेट के बाद गेम में Magic Cube किस तरह से पाया जा सकता है। Also Read - Free Fire MAX में शुरू हुआ नया इवेंट, फ्री मिल रहे ढेरों डायमंड

Free Fire MAX का नया इवेंट

Free Fire MAX के नए अपडेट के साथ ही एक नया इन-गेम इवेंट शुरू हुआ है। यह इवेंट 25 और 26 मई यानी आज तक चलेगा। इस इवेंट में भाग लेने वाले प्लेयर्स को Free Fire MAX को किसी भी गेमिंग मोड में 15 मिनट तक मैच खेलना होगा। गेम खेलने के बाद प्लेयर्स के पास Magic Cube क्लेम करने का मौका मिलेगा। इस इवेंट में भाग लेने के लिए प्लेयर्स को गेम की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करके इवेंट पेज पर पहुंचना होगा। Also Read - Free Fire MAX OB34 Update के बाद बैटल रॉयल मोड में आएं बहुत सारे बदलाव, यहां देखें पूरी लिस्ट

जैसे ही गेमर्स इस मिशन को पूरा करेंगे उनको Events टैब में Claim Free Magic Cube ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके Magic Cube को क्लेम किया जा सकता है। इसे क्लेम करने के बाद यह आइटम गेमर्स की इन्वेंटरी में दिखाई देगी।

Magic Cube पाने का तरीका:

सबसे पहले इवेंट सेक्शन में कैलेंडर आइकन पर टैप करना होगा।

इसके बाद ‘New Patch Rewards’ सेक्शन में जाना होगा और ‘Claim Free Magic Cube’ पर टैप करना होगा।

यहां दिए गए ‘Claim’ बटन पर टैप करके Magic Cube को प्लेयर्स अपनी इन-गेम इंवेट्री में प्राप्त कर सकेंगे।

Magic Cube बंडल्स में मिलने वाले आइटम्स

Moonlight Ballad

Enchanted Fable

Verdict Ironface

Judgement Ironface

The Era of Gold

The Age of Gold

Berserker

Full Leather

Kinship Clan

Ice Age