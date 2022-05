Free Fire MAX OB34 Update रिलीज डेट का हुआ ऐलान, शुरुआती 2 दिनों में मिलेंगे कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स

Free Fire MAX यूजर्स के लिए आज एक खुशखबरी है। गरेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गेमर्स को जानकारी दी है कि फ्री फायर मैक्स में नया पैच अपडेट 25 मई को आएगा। इसका मतलब है कि गेम्स जिस OB34 Update का इंतजार इतने दिनों से कर रहे थे वो अब आखिरकार लाइव होने वाला है। Also Read - Free Fire MAX में आज मिलेगा फ्री Sensei Tig पेट और Shake It Up इमोट, जानें तरीका

भारत में फ्री फायर के बैन होने के बाद से गेमर्स पूरी तरह से Free Fire MAX पर ही निर्भर है। ऐसे में उन्हें इस गेम में नए अपडेट के जरिए आने वाले नए और आकर्षित फीचर्स का काफी बेसब्री से इंतजार था। अब गरेना के डेवलपर्स ने भारत के गेमर्स को एक अच्छी खबर दी है कि महज 10 दिन के बाद ही नया अपडेट लाइव हो जाएगा और यूजर्स उसे खेल पाएंगे। Also Read - Free Fire MAX में आज से 24 मई तक मिलेंगे Haven Guardian Bundle समेत कई खास रिवॉर्ड्स, यहां जानें पूरा प्रोसेस

रिलीज टाइम की फिलहाल जानकारी नहीं

अभी तक गरेना ने इस गेम में आने वाले नए पैच अपडेट का रिलीज टाइम और मेंटेनेंस पीरियड का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों वो कंपनी इन बातों की जानकारी भी अपने यूजर्स को देगी। हालांकि डेवलपर्स ने फर्स्ट राउंड में लॉगिन करने वाले यूजर्स के लिए रिवॉर्ड्स का ऐलान कर दिया है। Also Read - Free Fire MAX में शुरू हुआ नया इवेंट, फ्री मिल रही FFWS Beanie पेट स्किन

फ्री फायर मैक्स द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए 10 सेकंड की वीडियो में देखा जा रहा है कि नए OB34 Update लॉन्च होने के मौके पर 23 मई से 25 मई के बीच गेमर्स तीन धांसू गन स्किन्स भी जीत सकते हैं।

शुरुआत में मिलेंगे रिवॉर्ड्स

इसके अलावा 25 मई से 26 मई के बीच नया अपडेट आने के बाद प्लेयर्स फ्री फायर मैक्स खेलकर Magic Cube को भी फ्री में जीत सकते हैं। इस मैजिक क्यूब का इस्तेमाल गेमर्स Magic Cube store से मुफ्त में एक्सक्लूसिव आउटफिट लेने के लिए कर सकते हैं।

आपको बता दें इस नए अपडेट के लिए गरेना ने दो दिन पहले एडवांस सर्वर को लाइव किया था। एडवांस सर्वर के जरिए कुछ चुनिंदा गेमर्स फ्री फायर मैक्स में आने वाले नए अपडेट के रिलीज से पहले उसे यूज कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी गरेना को दे सकते हैं। हालांकि उसके लिए गेमर्स को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर एक्टिवेशन कोड पाने के बाद वो एडवांस सर्वर में गेम खेल सकते हैं। एक्टिवेशन कोड पाने का तरीका जानने के लिए आप इस लिंक को क्लिक करें।