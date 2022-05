Free Fire MAX में हाल ही में नया OB34 अपडेट आया है। गेम के नए वर्जन में एक नई Sniper Rifle जोड़ी गई और साथ ही कई सारे वेपन में बदलाव भी किए गए हैं। गेम में मौजूद SCAR, Groza, M14 और M4A1 जैसी Assault Rifle (AR) के स्टैट भी बदले गए हैं। Also Read - Free Fire MAX OB34 अपडेट के बाद ये हैं गेम की टॉप 3 Sniper Rifles, जो एक हेडशॉट में करेंगी दुश्मन का काम खत्म

शूटिंग गेम्स में Assault Rifles सबसे ज्यादा पॉपुलर होती हैं। ये मिड रेंज फाइट के लिए होती हैं, लेकिन इन्हें शॉर्ट रेंज पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम यहां पर OB34 अपडेट के बाद Free Fire MAX की टॉप 5 AR गंस के बारे में बता रहे हैं।

Free Fire MAX की टॉप 5 Assault Rifles (AR)

M4A1: यह असॉल्ट राइफल अपनी रेंज के लिए जानी जाती है। इस गन की रेंज 79 से कम करके 68 हो चुकी है। इसका फायर रेट (57) और ऐक्युरेसी (55) तो बढ़िया है ही, साथ में इसकी मूवमेंट स्पीड अब 62 से 74 हो चुकी है। गन का डैमेज 53 से 54 पॉइंट हो गया है। Also Read - Free Fire MAX OB34 Update के बाद इन 5 कैरेक्टर्स का करें Clash Squad में इस्तेमाल, फिर हर मैच में जीतेंगे आप

AK: यह Free Fire MAX के बेस्ट असॉल्ट राइफल में से एक है। यह एक बैलेन्स्ड गन है, लेकिन इसे चलाने के लिए बढ़िया कंट्रोल जरुरी है। 61 डैमेज, 72 रेंज और 56 फायर रेट के साथ AK फैन फेवरेट वेपन है। इस गन की ऐक्युरेसी (41) और बेहतर हो सकती थी मगर उसके लिए गन के अटैच्मेंट मौजूद हैं।

Groza: यह असॉल्ट राइफल मूवमेंट स्पीड (63) को छोड़कर लगभग हर चीज में AK से आगे है। इसका डैमेज (61) तो AK जैसा ही है, लेकिन यह रीलोड स्पीड (48), फायर रेट (58), रेंज (77) और ऐक्युरेसी (52) में बेहतर है।

M14: यह असॉल्ट राइफल अपने डैमेज (75) और रेंज (83) के लिए जानी जाती है। हाल ही में इसके डैमेज को कम करके रेंज को बढ़ाया गया है। अब आप इस वेपन से Free Fire MAX में दूर से ही अपने दुश्मनों को टारगेट कर सकते हैं। इसकी मैगजीन कपैसिटी (24) और फायर रेट (43) कम है।

Scar: यह असॉल्ट राइफल भी फैन फेवरेट है। वजह है इसके बैलेन्स्ड स्टैट्स और आसान कंट्रोल। इसका 54 डैमेज, 61 फायर रेट और 68 रेंज इसे एक बढ़िया AR गन बनाते हैं। गन के अटैच्मेंट इसकी ऐक्युरेसी और रीलोड स्पीड को बेहतर कर सकते हैं।