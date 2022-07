Free Fire MAX OB35 अपडेट सभी प्लेयर्स के लिए ऐक्टिव हो चुका है। गेम के नए वर्जन में आपको नए फीचर्स, कैरेक्टर और वेपन के साथ नया UI मिल रहा है। गेम के नए वर्जन में नए इवेंट्स भी जोड़े गए हैं, लेकिन गेम डेवलपर आपको Free Fire MAX अपडेट करने पर भी इनाम दे रहा है। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Codes for Today 21 July 2022: आज फ्री मिलेंगे लीजेंड्री Vouchers और Bundles, इस तरह करें क्लेम

गेम को अपडेट करने के बाद आप फ्री में डायमंड रोयाल वाउचर, वेपन रोयाल वाउचर, पेट फूड और यूनिवर्सल फ्रैग्मेंट हासिल कर सकते हैं। ये सभी इनाम आपको गेम अपडेट के बाद लॉगिन करने पर मिलेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX में आज मिलेंगे फ्री Incubator Voucher, बस करना होगा छोटा सा काम

Free Fire MAX OB35 Login Reward

Free Fire MAX OB35 वर्जन को अपडेट करने पर प्लेयर्स कई सारे फ्री इनाम हासिल कर सकते हैं। यह मौका आपके पास 20 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगा। यहां पर आप नीचे लिखे हुए इनाम हासिल सकते हैं: Also Read - Free Fire MAX OB35 Update को स्मार्टफोन और आईफोन पर ऐसे करें डाउनलोड, बहुत आसान है तरीका

2x Weapon Royale Voucher

2x Diamond Royale Voucher

2x Pet Food

150x Universal Fragments

गेम का नया वर्जन डाउनलोड करने के बाद आपको इनाम क्लेम करने के लिए इवेंट पेज पर जाना होगा। यहां पहुंचने के लिए आपको लॉबी में मौजूद कैलेंडर बटन को दबाना होगा।

इसके बाद आपको Battle in Style टैब में जाकर Update & Login Reward इवेंट पर टैप करना होगा। यहां पर आपको सभी इनाम के सामने क्लेम का बटन नजर आ जाएगा। इनाम क्लेम करने पर ये आपके वॉल्ट में जुड़ जाएंगे। इस इवेंट के साथ आज गेम में Download New Packs इवेंट भी लाइव है। यहां पर आपको New Pack, All Time Favourite Pack और Animation Pack डाउनलोड करने पर 2x Incubator Voucher, Craftland Room Card (1 Match) और Diamond Royale Voucher मिलेंगे।

Free Fire MAX OB35 अपडेट में ढेरों नए फीचर्स और बदलाव आए हैं, जिनमें एक नया मैप भी शामिल है। यहां पर Magic Portals के साथ एंटी-ग्रैविटी जोन्स जैसे एलीमेंट मिलेंगे। गेम में अब एक नया वेपन PP-19 Bizon भी मौजूद है। जल्द ही यहां पर एक नई फीमेल कैरेक्टर भी मिलेगी। इस कैरेक्टर की एबिलिटी का नाम Wall Brawl होगा, जो यह ग्लू वाल को फेल कर सकती है। यह स्किल Gloo Wall के पीछे छिपे हुए एनिमी को मार्क कर सकती है और डैमेज भी दे सकती है।