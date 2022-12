Free Fire MAX में आ गया नया इवेंट, फ्री मिल रहे धांसू रिवॉर्ड

Garena ने पिछले हफ्ते ही Free Fire MAX के लिए soccer-themed Football Fable campaign की घोषणा कर दी थी। फुटबॉल रॉयल और फेडेड व्हील (नी स्लाइड इमोट और स्टेडी गोल ग्लू वॉल के साथ) ऑप्शन को लक रॉयल सेक्शन में जोड़ दिया गया है। पेड रिवॉर्ड्स वाले इवेंट्स के अलावा, Free Fire MAX का नया फुटबॉल स्क्वाड मोड भी गेम में आ गया है। यह फ्री प्राइज ऑफर कर रहा है। गेमर्स को इसमें एक निश्चित संख्या में मैच खेलना होगा। उसके बाद वे लोडआउट लूट क्रेट के साथ फ्री में मैजेंटा फुटबॉल पैराशूट पा सकेंगे। इन आइटम को पाने का पूरा तरीका जानने के लिए नीचे पढे़ं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 6 December 2022: फ्री फायर मैक्स के ढेरों रिडीम कोड, डायमंड समेत पाएं स्किन्स

Free Fire MAX Play Football Squad Event

प्लेयर्स को फ्री फायर मैक्स के इवेंट सेक्शन में जाकर Football Fable campaign के अंदर Play Football Squad इवेंट मिलेगा। इस इवेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि गेमर्स को इसके जरिए रिवॉर्ड पाने के लिए लेटेस्ट मोड में टास्क पूरा करना होगा। इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड की लिस्ट नीचे दी गई है।

रिवॉर्ड और टास्क

One Radom Loadout Loot Crate पाने के लिए प्लेयर को एक Football Squad मोड मैच खेलना होगा। वहीं, 5 फुटबॉल स्क्वाड मोड मैच खेलकर प्लेयर्स Magenta Football Parachute पा सकते हैं।

रिवॉर्ड के लिए कैसे करें क्लेम?

इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में Free Fire MAX ओपन करें। ध्यान रखें कि आपके फोन में गेम का OB37 वर्जन हो।

उसके बाद स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिए गए डाउनलोड सेंटर से Football Squad mode’s resource file (14.32 MB) डाउनलोड कर लें।

मोड डाउनलोड हो जाने के बाद वापस लॉबी में आएं। फिर गेम मोड्स ओपन करें और नया Football Squad सिलेक्ट कर लें।

इस मोड में पांच मैच खेलने के बाद वापस लॉबी में आएं।

अब लेफ्ट साइड पर आ रहे कैलेंडर आइकन पर क्लिक कर दें और Football Fable टैब को सिलेक्ट करें।

इसके बाद Play Football Squad इवेंट पर क्लिक करके रिवॉर्ड के लिए क्लेम बटन पर क्लिक कर दें।

इस तरह आप आसानी से बिना डायमंड खर्च किए रिवॉर्ड पा सकते हैं।