Free Fire MAX में इस वक्त 5th Anniversary सेलब्रेशन चल रहा है। इसके तहत गेम में प्लेयर्स को कई सारे इवेंट्स में हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है, जहां आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं। Also Read - Epic Games Store में मौजूद 5 फ्री गेम्स, जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं गेमर्स

हाल ही में यहां पर Free For All मोड भी जोड़ा गया है। अब गेम डेवलपर इस मोड को खेलने पर भी प्लेयर्स को इनाम दे रहा है। इन रिवॉर्ड में 5th Anniversary Parachute भी शामिल है। आइए जानते हैं आप इस इवेंट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं और इनाम हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। Also Read - Free Fire MAX के गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आज इन सभी बंडल्स पर मिल रहा 50% का सीधा Discount

Free Fire MAX: 5th Anniversary Parachute

Free Fire MAX में 6 अगस्त को एक नया मोड Free For All जोड़ा गया है। इस मोड के साथ ही गेम में Play Free For All इवेंट भी लाइव हुआ है। यह गेम में 11 अगस्त तक लाइव रहेगा। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको नया गेमिंग मोड खेलना होगा। एक तय नंबर के मैच खेलने के बदले आपको इनाम दिए जाएंगे। मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले इनाम के बारे में आप नीचे देख सकते हैं: Also Read - Free Fire MAX Redeem Codes for 8 August 2022: आज के एक्टिव कोड से मिलेंगे डायमंड्स, वाउचर्स और गन स्किन्स

Free For All मोड में 1 मैच खेलने पर मिलेगा = Pixelated Staircase

Free For All मोड में 3 मैच खेलने पर मिलेगा = Gold Royale Voucher

Free For All मोड में 5 मैच खेलने पर मिलेगा = 5th Anniversary Parachute

Free Fire MAX के नए Free For All मोड में मैच खेलने के बाद आपको इनाम हासिल करने के लिए Play Free For All इवेंट में जाकर इनाम क्लेम करना होगा। यहां पहुंचने के लिए आपको गेम की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ दी हुई 5th Anniversary टैब में जाना होगा। यहां आपको कलेक्ट टोकन के नीचे यह इवेंट मिल जाएगा।

इस इवेंट के अलावा गेम में इस वक्त Cumulative Login Reward इवेंट भी लाइव है। यहां पर आपको गेम में लगातार कई दिनों तक लॉगिन करने पर फ्री इनाम दिए जाएंगे। इन इनाम में भी Pixelated Staircase शामिल है, जो आपको पहले दिन ही लॉगिन करने पर मिल जाएगा। गेम में लगातार तीन दिनों तक लॉगिन करने के बाद आपको Gold Royale Voucher मिलेगा। लगातार पांच दिनों तक लॉगिन करने पर आपको 5th Anniversary Pin मिलेगा।