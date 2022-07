Free Fire MAX में हाल ही में एक नया डायमंड टॉप अप इवेंट जोड़ा गया है। यहां पर हिस्सा लेकर आप फ्री में Digi Smiley Backpack, Mischief Pixel Loot Box और AC80- Digital Dasher स्किन जैसे इनाम हासिल कर सकते हैं। यह इवेंट गेम के Battle in Style कैम्पैन का हिस्सा है, जिसके तहत इसी हफ्ते आपको Monster Truck- Digi Smile भी जीतने का मौका मिलेगा। Also Read - Free Fire MAX में अभी से लीक हो गया सीजन 52 का Elite Pass, जानें क्या होंगे रिवॉर्ड

गेम में आने वाले दिनों में Play More for Rewards इवेंट जोड़ा जाएगा, जहां पर आप आसान से मिशन पूरे करके ढेरों इनाम हासिल कर पाएंगे। इन मिशन के तहत आपको बस एक तय समय के लिए Free Fire MAX में मैच खेलने होंगे। इसके बदले आपको Monster Truck- Digi Smile समेत Room Card, Weapon Royale Voucher और Incubator Voucher मिलेंगे। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX में कैसे मिलेगा Monster Truck- Digi Smile

Free Fire MAX में 30 जुलाई 2022 को एक नया इवेंट Play more for Rewards शुरू होगा। यह गेम में 31 जुलाई तक ऐक्टिव रहेगा। इस दौरान आपको एक तय समय तक गेम खेलना होगा, जिसके बदले में आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इनाम और इन्हें हासिल करने के लिए गेम को खेलने का समय नीचे लिखा हुआ है:

10 मिनट तक गेम खेलने पर मिलेगा = Room Card (टाइम लिमिट = 2 घंटे)

30 मिनट तक गेम खेलने पर मिलेगा = Weapon Royale Voucher

60 मिनट तक गेम खेलने पर मिलेगा = Monster Truck- Digi Smile

100 मिनट तक गेम खेलने पर मिलेगा = 2x Incubator Voucher

30 जुलाई से 31 जुलाई के बीच मिशन पूरे करने पर आपको इनाम हासिल करने के लिए गेम के इवेंट पर जाना होगा। यहां पहुंचने के लिए आपको गेम की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको Battle in Style पेज पर जाकर Play more for Rewards टैब पर क्लिक करना होगा।

यहां पर आपको मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले इनाम नजर आ जाएंगे। मिशन पूरा होने के बाद इनाम के सामने दिए हुए Incomplete बटन की जगह Claim का बटन लाइव हो जाएगा। इस बटन को दबाकर आप रिवॉर्ड को अपने वॉल्ट में जोड़ सकते हैं।