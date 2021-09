Free Fire Max के फीचर्स का हुआ खुलासा, खत्म हो रहा है प्री-रजिस्ट्रेशन का टाइम

भारत में फ्री फायर के मेकर की तरफ से एक नया गेम आ रहा है– Free Fire Max। यह मौजूदा बैटल रोयाल गेम का एडवांस वर्जन है, जो हाई-एंड स्मार्टफोन पर बेहतर ग्राफिक्स का मजा देगा। गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन एंड्राइड डिवाइस के लिए गूगल प्ले स्टोर पर चल रहे हैं और यह 28 सितम्बर को रिलीज किया जाएगा। Also Read - Free Fire Max इस दिन होगा लॉन्च, जबरदस्त एक्शन और ग्राफिक्स वाला एक धांसू ट्रेलर हुआ रिलीज

अगर आप गेम को प्री-रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास 29 सितम्बर तक का टाइम है। Free Fire Max में यूजर्स अपनी पुरानी फ्री फायर ID की मदद से लॉग इन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इन प्लेयर्स की प्रोग्रेस और इन-गेम आइटम इन्वेंटरी भी रियल टाइम में दोनों गेम में सिंक रहेगी। यानी कि प्लेयर्स चाहे जिस वर्जन में गेम खेलें, उनकी प्रोग्रेस बरकरार रहेगी। अब Free Fire Max के कुछ फीचर्स भी पता चलें हैं, जिनके बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे। Also Read - Free Fire Max की लॉन्च डेट हुई लीक, जानें प्री-रजिस्ट्रेशन, रिवॉर्ड और नए फीचर समेत अभी तक की सभी डिटेल

Free Fire Max features

Bermuda Max map: फ्री फायर मैक्स में Bermuda Max मैप मिलेगा। यह बिलकुल बरमूडा जैसा ही होगा, बस इसमें Clocktower और Factory एरिया थोड़ा बदले हुए होंगे। Also Read - 7 लाख से ज्यादा Free Fire अकाउंट हुए परमानेंट बैन, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती?

Firelink: फ्री फायर मैक्स में Firelink टेक्नोलॉजी होगी जो प्लेयर्स को फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स में एक ही अकाउंट इस्तेमाल करने की आजादी देगी। इसकी मदद से फ्री फायर प्लेयर्स दोनों गेम में एक ही प्रोग्रेस को लेकर आगे बढ़ पाएंगे।

360-degree lobby: फ्री फायर मैक्स में 360-डिग्री लॉबी मौजूद होगी। इसकी मदद से प्लेयर्स अपने वेपन, गाड़ी, स्किन और दूसरे इन-गेम आइटम शो-केस कर पाएंगे।

Craftland गेम मोड: Free Fire Max में एक Craftland गेमिंग मोड मिलेगा, जहां प्लेयर्स अपनी पसंद का मैप खुद से डिजाइन करके बना पाएंगे।

कैसे करना है Free Fire Max को प्री-रजिस्टर

गूगल प्ले स्टोर खोलिए

यहां सर्च बार में Free Fire Max लिखकर एंटर करिए

आपके सामने गेम की लिस्टिंग आ जाएगी। आपको उस गेम को खोलना है, जिसके नीचे डेवलपर का नाम Garena International Private Limited लिखा हुआ हो

अब Pre-Register का बटन दबा दीजिए

अब आपके सामने एक पॉप-अप आएगा जो इन्फॉर्म करेगा कि गेम के अवेलेबल होने पर आपको जानकारी दे दी जाएगी

आप यहां पर Got it का बटन दबाकर इसे हटा सकते हैं या फिर Install when available का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन का चुनाव करने पर गेम अवेलेबल होने पर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा।