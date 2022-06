Free Fire MAX में लगातार एक न एक टॉप-अप इवेंट लाइव रहता है। इसके तहत प्लेयर्स को डायमंड रिचार्ज करने पर फ्री इनाम मिलते हैं। गेम में कल Hyperbook Top Up इवेंट खत्म हुआ है और इसी के साथ आज, 24 जून को एक नए इवेंट ने इसकी जगह ले ली है। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Codes 24 June 2022: आज फ्री में जीतें वाउचर्स, Skins और Diamonds

Free Fire MAX में नया Rampage Top Up इवेंट शुरू हुआ है। यह गेम के नए Rampage कैम्पैन का हिस्सा है। यहां पर हिस्सा लेकर आप Night Scythe और Engraved Moonlight Facepaint जैसे इनाम जीत सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX में ऐसे मिलेगा Nigh Scythe

Free Fire MAX के Rampage कैम्पैन के तहत नया Rampage Top Up इवेंट लाइव हुआ है। यह इवेंट गेम में 29 जून तक लाइव रहेगा। इस दौरान आपको एक तय संख्या के डायमंड से टॉप अप करने पर फ्री इनाम मिलेंगे। डायमंड रिचार्ज की संख्या और इन्हें खरीदने पर मिलने इनाम की डिटेल नीचे मौजूद है:

100 डायमंड रिचार्ज करने पर मिलेगा = Night Scythe

300 डायमंड रिचार्ज करने पर मिलेगा = Engraved Moonlight Facepaint

आप अपने पसंद के रिवॉर्ड को पाने के लिए उसके सामने दिए हुए डायमंड की संख्या के बराबर टॉप-अप कर सकते हैं। यह ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर ये रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, मगर डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे।

100 डायमंड्स की कीमत 80 रुपये है, 310 डायमंड्स की कीमत 250 रुपये है और 520 डायमंड्स खरीदने के लिए आपको 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

गेम में डायमंड खरीदने से पहले यह ध्यान रखिए कि फ्री फायर भारत में बैन हो चुका है। MAX वर्जन के ऊपर भी बैन की तलवार लटकी हुई है। गूगल प्ले स्टोर पर यह मौजूद है लेकिन एप्पल ऐप स्टोर से यह वर्जन हटाया जा चुका है। इस वजह से भारतीय प्लेयर्स को इस गेम में पैसे खर्च करने से बचना चाहिए।

इस इवेंट के अलावा Free Fire MAX में और भी ढेरों इवेंट्स लाइव हैं। यह पर हिस्सा लेकर भी आप फ्री इनाम जीत सकते हैं। गेम के नए Rampage United कैम्पेन में प्रोग्रेस करने पर आपको Aqua Rogue Bundle फ्री मिलेगा। इसके साथ ही कैम्पैन में लगातार 7 दिनों तक लॉगिन करने पर भी हर रोज फ्री इनाम मिलेंगे। इन इनामों में शामिल हैं– Rampage Book Token, Gold, Rampage Solar Avatar, Rampage Solar Banner और Storm Basher।