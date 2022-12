Free Fire Max redeem codes 22 December 2022: फ्री फायर मैक्स के लिए आज जारी हुए रिडीम कोड्स के जरिए प्लेयर्स फ्री में Skins और कैरेक्टर्स पा सकते हैं। फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के ये रिडीम कोड्स सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं और रीजन स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे में कई प्लेयर्स को इन कोड्स को रिडीम करने में Error मैसेज मिलता है। ऐसे प्लेयर्स को फ्री फायर मैक्स के इन-गेम इवेंट में भाग लेकर फ्री आइटम्स प्राप्त कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX for Redeem Code for today 20 December: फ्री फायर मैक्स में फ्री पाएं इमोट और वाउचर्स, रिडीम करें ये कोड

फ्री फायर गेम को भारत में इस साल की शुरुआत में बैन कर दिया गया। गरेना के इस बैटल रॉयल गेम का मैक्स वर्जन हालांकि बैन नहीं है और भारत में डाउनलोड और खेलने के लिए उपलब्ध हैं। इन दोनों गेम्स के गेम-प्ले में कोई अंतर नहीं है। प्लेयर्स एक ही फ्री फायर आईडी से दोनों गेम्स खेल सकते हैं।

Free Fire Max redeem codes 22 December 2022:

गेम डेवलपर्स गरेना Free Fire MAX बैटल रॉयल मोबाइल गेम में प्लेयर्स को बनाए रखने के लिए समय-समय पर इवेंट आयोजित करता है। यही नहीं, गेम के लिए रीजन के हिसाब से रिडीम कोड्स भी जारी होते हैं। प्लेयर्स को गेम में तेजी से रैंकिंग बढ़ाने के लिए कॉस्मैटिक आइटम की जरूरत होती है, जिसे प्लेयर्स रिडीम कोड्स या इन-गेम इवेंट में हिस्सा लेकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए, जानते हैं आज के नए रिडीम कोड्स के बारे में….

Skins

ZYPPXWRWIAHD

MCPTFNXZF4TA

X99TK56XDJ4X

W0JJAFV3TU5E

FF10617KGUF9

B6IYCTNH4PV3

FF11NJN5YS3E

WLSGJXS5KFYR

FF119MB3PFA5

SARG886AV5GR

FF11WFNPP956

ZRJAPH294KV5

Y6ACLK7KUD1N

YXY3EGTLHGJX

8F3QZKNTLWBZ

FF10GCGXRNHY

FF1164XNJZ2V

FF11DAKX4WHV

FF11HHGCGK3B

Characters

PCNF5CQBAJLK

इस तरह कोड करें रिडीम (How to Redeem Codes)

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

नोट- फ्री फायर गेम भारत में बैन है। साथ ही, गेम के लिए जारी होने वाले रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं। साथ ही, ये केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं।