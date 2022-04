Free Fire MAX Redeem Code for India in 2022: फ्री फायर मैक्स खेलने वाले प्लेयर्स के लिए रिडीम कोड बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इनके जरिए वे बहुत ही आसानी से कई आइटम पा सकते हैं। इस बैटल रॉयाल गेम में प्लेयर्स को कई कॉस्मेटिक आइटम पाने का मौका मिलता है। इन्हें आमतौर पर इन-गेन करेंसी यानी डायमंड से खरीदा जा सकता है, लेकिन डायमंड पाने के लिए असली के पैसे खर्च करने होते हैं। इस कारण प्लेयर्स आइटम खरीदने से बचते हैं। Also Read - Free Fire MAX में इस तरह खरीदें डायमंड और पाएं धांसू रिवॉर्ड, बहुत आसान है तरीका

ऐसे प्लेयर्स के लिए गेम के डेवलपर Garena समय-समय पर Redeem Code जारी करते हैं। इनके जरिये भी कई आइटम्स रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाते हैं। ये कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी के अक्षर और नंबर से मिलाकर बनाया जाता है। जारी हुआ हर कोड सभी प्लेयर्स के लिए नहीं होता है। Also Read - Garena Free Fire MAX में इस तरह करें Dreki पेट का यूज, आसानी से जीत पाएंगे गेम

अलग-अलग रीजन के लिए अलग-अलग कोड जारी किए जाते हैं। जिस रीजन के लिए कोड जारी किया जाता है, उसके प्लेयर्स ही उसे रिडीम करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। अन्य प्लेयर द्वारा रिडीम करने पर उन्हें एक Error मैसेज दिखेगा। आज हम इस साल यानी 2022 में इंडिया के लिए जारी हुए रिडीम कोड (Free Fire MAX Redeem Code For India in 2022) बता रहे हैं। Also Read - Free Fire MAX में आया नया इवेंट, Booyah पाने पर मिलेगी The Falconer वेपन लूट क्रेट

Free Fire MAX Redeem Code For India in 2022

इस साल के रिडीम कोड की लिस्ट में मेन कोड 2 हैं। जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है।

HAYATOAVU76V – 1x Diamond Royale Voucher

FFPL72XC2SWE – 3x Diamond Royale Vouchers and pet skin Spirit Fox: Battle Fox

इसके अलावा और भी कई रिडीम कोड हैं। हालांकि, इसके जरिए रिवार्ड्स पाने के लिए प्लेयर्स को रिडेम्पशन साइट के बजाय गेम में जाना पड़ सकता है।

FFPLOJEUFHSI – Triple Captain

FFPLWIEDUSNH – Bonus 10 Points

FFPLWERNSHLT – Triple Captain

FFPLIWUWUNSH – Bonus 10 Points

FFPLWHSYDQQM – Triple Captain

FFPLIWUWUNSH – Bonus 10 Points

FFPLPQLAMXNS – Triple Captain

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ये कोड केवल इंडियन सर्वर के लिए हैं। इस कारण किसी अन्य रीजन के प्लेयर्स द्वारा रिडीम करने पर प्लेयर को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।

कैसे करें रिडीम?

Free Fire Redeem Code को रिडीम करने के लिए प्लेयर्स को सबसे पहले फ्री फायर की रिवार्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट reward.ff.garena.com पर जाना होगा।

यहां प्लेयर्स को Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID या Twitter अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा।

अब ऊपर बताए गए रिडीम रोड डालें। ऐसा करते ही Free Fire Redeem Code Reward गेम के वॉल्ट में ऐड हो जाएंगे।