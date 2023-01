Free Fire MAX Redeem Code For Today 16 January: आज के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड, पाएं Gloo Wall और Room Cards

Garena Free Fire Redeem Codes today, December 25: Win rewards and freebies

Free Fire MAX Redeem Code For Today 16 January: फ्री फायर मैक्स का डेवलपर Garena प्लेयर्स को फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर एक से एक अच्छे आइटम पाने का कई मौका देता है। इसमें से एक रिडीम कोड भी है। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम का डेवलपर समय-समय पर Redeem Code जारी करता रहता है। ये कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं। इन्हें रिडेमप्शन वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने पर इनमें रिवॉर्ड के तौर पर ढेरों इनाम मिलते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today (14 January 2023): फ्री फायर मैक्स के नए रिडीम कोड्स दिलाएंगे Emotes और Pets

वैसे तो कॉस्मेटिक आइटन को इन-गेम स्टोर से खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके के लिए डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। बता दें कि डायमंड इन-गेम करेंसी है और इन्हें असली के पैसों से खरीदा जा सकता है। यही कारण है कि प्लेयर्स के पास पर्याप्त डायमंड नहीं होते हैं। ऐसे प्लेयर्स के लिए डेवलपर समय-समय पर इवेंटऔर रिडीम कोड लाता रहता है। इनमें फ्री आइटम रिवॉर्ड के तौर पर मिलते हैं। प्लेयर्स रिडीम कोड के जरिए बिना टास्क किए फ्री आइटम पा सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में बंडल समेत मिल रहे कई रिवॉर्ड, ऐसे पाएं

ध्यान रखें कि अलग-अलग रीजन के लिए अलग-अलग कोड जारी किए जाते हैं। जिस रीजन के लिए कोड जारी किया जाता है, उसके प्लेयर्स ही उसे रिडीम करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। अन्य प्लेयर द्वारा रिडीम करने पर उन्हें एक Error मैसेज दिखेगा। हम यहां आज के लिए जारी हुए फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड (Free Fire MAX Today Redeem Code) बताए हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code For Today 13 January: फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड, आज दे रहे डायमंड और बंडल

Free Fire MAX Redeem Code For Today 16 January

इन कोड के जरिए प्लेयर्स को ग्लू वॉल पाने का मौका मिल रहा है।

FFAC2YXE6RF2

FFCMCPSBN9CU

FFBBCVQZ4MWA

इन रिडीम कोड के जरिये प्लेयर्स रूम कार्ड पा सकते हैं।

FFICJGW9NKYT

XUW3FNK7AV8N

कैसे करें रिडीम?