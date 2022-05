Free Fire MAX Redeem Code for Today (5 May): फ्री फायर मैक्स खेलने वाले प्लेयर्स के लिए रिडीम कोड बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके जरिए वे बहुत ही आसानी से गेम में मिलने वाले कॉस्मेटिक आइटम पा सकते हैं। इन्हें आमतौर पर इन-गेन करेंसी यानी डायमंड से खरीदा जा सकता है, लेकिन डायमंड पाने के लिए असली के पैसे खर्च करने होते हैं। इस कारण प्लेयर्स आइटम खरीदने से बचते हैं। Also Read - Free Fire MAX में फ्री इमोट और बैकपैक स्किन पाने का मौका, बस करना होगा यह काम

उनकी इस मुश्किल को दूर करने के लिए गेम के डेवलपर Garena समय-समय पर कई इवेंट लाते रहते हैं और इनमें प्लेयर्स को फ्री में आइटम मिलते हैं। इसके अलावा फ्री आइटम पाने का सबसे आसान तरीका Free Fire MAX Redeem Code है। इन्हें रिडीम करके आसानी से फ्री आइटम पा सकते हैं।

डेवलपर प्लेयर्स के लिए रिडीम कोड जारी करते हैं। सभी रीजन के लिए कोड अलग-अलग होते हैं। जिस रीजन के लिए कोड जारी होता है, उसी रीजन के प्लेयर द्वारा रिडीम करने पर रिवॉर्ड मिलता है। यहां पर हम आज के लिए जारी हुए फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड (Free Fire MAX Redeem Code For Today) बता रहे हैं। साथ ही नीचे उन्हें रिडीम करने का तरीका भी दिया गया है।

Free Fire MAX Redeem Code for today (5 May)

X99TK56XDJ4X

SARG886AV5GR

8F3QZKNTLWBZ

B3G7A22TWDR7X

FF7MUY4ME6SC

3IBBMSL7AK8G

J3ZKQ57Z2P2P

WEYVGQC3CT8Q

GCNVA2PDRGRZ

4ST1ZTBE2RP9

इन कोड को रिडीम करने पर प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर कॉस्ट्यूम बंडल मिलेंगे।

FF9MJ31CXKRG

FFAC2YXE6RF2

FFICJGW9NKYT

FFCO8BS5JW2D

ये रिडीम कोड प्लेयर्स को इमोट देंगे।

बता दें कि जिस प्रकार अलग-अलग रीजन के लिए विभिन्न होते कोड हैं। उसी प्रकार ये रिडीम कोड कुछ ही समय के लिए मान्य होते हैं। इस कारण इन्हें जल्द रिडीम करना पड़ता है। एक्पायर हो जाने के बाद इनमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है। अगर ऊपर बताए गए कोड रिडीम करने पर आपको कोई एरर मैसेज जैसे Failed to Redeem मिल रहा है तो समझ जाएं कि यह कोड या तो आपके रीजन के लिए नहीं है या फिर एक्पायर हो गया है।

इस तरह करें रिडीम