Free Fire MAX Redeem Code for Today (7 May): ये कोड रिडीम करके पाएं पेट, कैरेक्टर और इमोट

Free Fire MAX Redeem Code for Today (7 May): दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बैटल रॉयल गेम में से एक Free Fire MAX में प्लेयर्स को कई आइटम्स मिलते हैं, जिनको इन-गेम शॉप से खरीदा जा सकता है। इन्हें खरीदने के लिए लिए गेमर्स को इन-गेम करेंसी यानी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। इसे प्लेयर्स को असली के पैसों से खरीदना पड़ता है। इस कारण हर प्लेयर के पास आइटम खरीदने के लिए पर्याप्त डायमंड नहीं होते हैं। वे इन्हें फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर पाने के लिए गेम में आने वाले इवेंट्स का इंतजार करते हैं। Also Read - Free Fire MAX आईडी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे करें अटैच, और पाएं एक शानदार रिवॉर्ड

इवेंट के अलावा इन आइटम्स को फ्री में पाने का सबसे आसान तरीका Redeem Code है। बता दें कि डेवलपर Garena समय-समय पर प्लेयर्स के लिए Redeem Code जारी करते हैं। ये कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी के अक्षर और नंबर से मिलाकर बनाया जाता है। हर कोड सभी प्लेयर्स के लिए नहीं होता है। Also Read - Free Fire MAX की Mystery Shop के 5 सबसे धांसू आइटम, गेम जीतने में करेंगे आपकी मदद

अलग-अलग रीजन के लिए अलग-अलग कोड जारी किए जाते हैं। जिस रीजन के लिए कोड जारी हुआ है, उसके प्लेयर्स ही उसे रिडीम करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। अन्य प्लेयर द्वारा रिडीम करने पर उन्हें एक Error मैसेज मिलेगा। यदि आप भी फ्री में कई आइटम्स पाना चाहते हैं तो यहां बताए गए Free Fire MAX Redeem Code for Today (7 May) को रिडीम कर सकते हैं। रिडीम कोड और उन्हें रिडीम करने का तरीका नीचे बताया गया है। Also Read - Free Fire MAX में Rainbow Summer Bundle पाने का शानदार मौका, इस तरह पाएं रिवॉर्ड

Free Fire Redeem Code for Today (7 May)

इन कोड को रिडीम करने पर रिवॉर्ड के तौर पर इमोट मिलेगा।

FF9MJ31CXKRG

FFAC2YXE6RF2

FFICJGW9NKYT

FFCO8BS5JW2D

यह कोड रिडीम करके कैरेक्टर पा सकते हैं।

PCNF5CQBAJLK

पेट पाने के लिए रिडीम करें ये कोड

U8S47JGJH5MG

VNY3MQWNKEGU

ZZATXB24QES8

FFIC33NTEUKA

जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि हर कोड प्रत्येक प्लेयर के लिए नहीं होता है। इस कारण अगर ऊपर बताए गए कोड को रिडीम करने पर आपको Failed to Redeem जैसा मैसेज मिल रहा है तो समझ जाएं कि यह आपके रीजन के लिए नहीं है। साथ ही हर कोड एक समय तक के लिए लाइव होता है। कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाता है। इस कारण इनमें से कोई कोड आपके काम के नहीं हो सकते हैं।

इस तरह करें रिडीम