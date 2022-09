Free Fire MAX Redeem Code for today 7 September: आज रिडीम करें ये फ्री फायर मैक्स कोड, पाएं धमाल रिवॉर्ड

Free Fire MAX Redeem Code for today 7 September: फ्री फायर मैक्स खेलने वाले प्लेयर्स के बीच उसमें मिलने वाले कॉस्मेटिक आइटम काफी लोकप्रिय होते हैं। प्लेयर्स पेट, कैरेक्टर, इमोट और वेपन आदि से अपने गेम को मजेदार बनाते हैं। साथ ही इनसे उन्हें जीतने में भी मदद मिलती है। इन आइटम को इन-गेम स्टोर से खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके लिए इन-गेम करेंसी यानी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। डायमंड असली के पैसों से आते हैं। यही कारण है कि हर प्लेयर्स के पास आइटम खरीदने के लिए पर्याप्त डायमंड नहीं होते हैं। ऐसे में गेमर्स इवेंट का इतंजार करते हैं, जिसमें उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर कई आइटम पा सकते हैं। इसके अलावा फ्री रिवॉर्ड पाने का सबसे आसान तरीका फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड है। Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Code for 6 September 2022: फ्री फायर मैक्स में फ्री मिलेंगे Characters और Pets, इस तरह करें क्लेम

गेम का डेवलपर Garena समय-समय पर Redeem Code जारी करता है। इनके जरिये भी कई आइटम्स रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाते हैं। ये कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी के अक्षर और नंबर से मिलाकर बनाया जाता है। जारी हुआ हर कोड सभी प्लेयर्स के लिए नहीं होता है। Also Read - Free Fire MAX OB36 Update Advance Server रिलीज होने के बाद, ऐसे बढ़ाएं अपनी हेडशॉट एक्यूरेसी

अलग-अलग रीजन के लिए अलग-अलग कोड जारी किए जाते हैं। जिस रीजन के लिए कोड जारी किया जाता है, उसके प्लेयर्स ही उसे रिडीम करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। अन्य प्लेयर द्वारा रिडीम करने पर उन्हें एक Error मैसेज दिखेगा। हम इस आर्टिकल में आज के लिए जारी हुए Free Fire MAX Redeem Code for today बताने वाले हैं। Also Read - Free Fire MAX में आया एक नया टॉप-अप इवेंट, रिवॉर्ड्स पाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

Free Fire MAX Redeem Code for today

ये कोड रिडीम करके प्लेयर्स बंडल पा सकते हैं।

X99TK56XDJ4X

3IBBMSL7AK8G

8F3QZKNTLWBZ

B3G7A22TWDR7X

4ST1ZTBE2RP9

J3ZKQ57Z2P2P

SARG886AV5GR

FF7MUY4ME6SC

GCNVA2PDRGRZ

WEYVGQC3CT8Q

इन कोड को रिडीम करने पर प्लेयर्स को स्किन मिलेगी।

8F3QZKNTLWBZ

FF11WFNPP956

SARG886AV5GR

FF11DAKX4WHV

YXY3EGTLHGJX

FF11HHGCGK3B

WLSGJXS5KFYR

FF119MB3PFA5

FF10617KGUF9

FF11NJN5YS3E

W0JJAFV3TU5E

MCPTFNXZF4TA

FF1164XNJZ2V

FF10GCGXRNHY

X99TK56XDJ4X

B6IYCTNH4PV3

ZRJAPH294KV5

Y6ACLK7KUD1N

कैसे करें रिडीम?