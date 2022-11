Free Fire MAX Redeem Codes for Today 27 November 2022: गेरना अपने लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में प्लेयर्स को बनाए रखने के लिए लगातार कोई न कोई इवेंट जारी करता है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स कई तरह के फ्री रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इसके अलावा गरेना रीजन के मुताबिक, रिडीम कोड भी जारी करता है, जिसे यूज करके प्लेयर्स अपने पसंदीदा इन-गेम आइटम को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ये रिडीम कोड सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं। जो प्लेयर इन कोड्स को पहले रिडीम करते हैं, उन्हें ये फ्री आइटम मिल सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Codes for today (26 November): फ्री फायर मैक्स के ये रिडीम कोड फ्री दे रहे डायमंड और वाउचर्स

इस साल अप्रैल में गरेना के बैटल रॉयल गेम Free Fire को बैन कर दिया गया था। हालांकि, इसका मैक्स वर्जन अभी भी खेलने के लिए उपलब्ध है। भारतीय प्लेयर्स इस गेम को खेल सकते हैं। दोनों ही गेम का गेम-प्ले लगभग एक जैसा है हालांकि, मैक्स वर्जन में स्टैंडर्स फ्री फायर के मुकाबले बेहतर ग्राफिक्स मिलता है। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today (25 November): फ्री फायर मैक्स के ढेरों रिडीम कोड, फ्री मिल रही स्किन्स और इमोट

Free Fire MAX की खास बात यह है कि इसमें प्लेयर्स को रैंकिंग बढ़ाने के लिए कई तरह के कॉस्मैटिक आइटम्स मिलते हैं। ये कॉस्मैटिक आइटम्स कॉस्ट्यूम बंडल्स, गन स्किन, कैरेक्टर्स, पेट्स और इमोट हो सकते हैं। फ्री फायर मैक्स में ये सभी आइटम इन-गेम करेंसी यानी डायमंड्स खर्च करके खरीदे जाते हैं। Also Read - Free Fire MAX में ढेरों आइटम पाने का शानदार मौका, जानें कैसे

Garena Free Fire Max Redeem codes for 27th November 2022:

आज जारी हुए रिडीम कोड को यूज करके प्लेयर्स फ्री में डायमंड्स और गन स्किन बंडल प्राप्त कर सकते हैं। आइए, जानते हैं आज के रिडीम कोड्स के बारे में…

Gun skins

MCPW3D28VZD6

XZJZE25WEFJJ

BR43FMAPYEZZ

FFCMCPSGC9XZ

ZZZ76NT3PDSH

MCPW2D1U3XA3

HNC95435FAGJ

V427K98RUCHZ

6KWMFJVMQQYG

EYH2W3XK8UPG

NPYFATT3HGSQ

UVX9PYZV54AC

FFCMCPSUYUY7E

FFCMCPSJ99S3

FFCMCPSEN5MX

MCPW2D2WKWF2

Room cards

XUW3FNK7AV8N

FFICJGW9NKYT

इस तरह कोड करें रिडीम (How to Redeem Codes)

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

नोट- फ्री फायर गेम भारत में बैन है। साथ ही, गेम के लिए जारी होने वाले रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं। साथ ही, ये केवल कुछ दे