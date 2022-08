Free Fire MAX Redeem Codes for 28 August 2022: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए इस गेम में मिलने वाले आइटम्स का बड़ा महत्व रहता है। इस गेम में बहुत सारे बढ़िया आइटम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स, इमोट्स, पेट्स, बंडल्स, स्किन्स आदि। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 27 August 2022: तुंरत रिडीम करें ये फ्री फायर मैक्स कोड, पाएं Pet और डायमंड

फ्री फायर मैक्स गेम अपने एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स की वजहों से ही पॉपुलर हुआ है। इस गेम में कैरेक्टर्स, पेट, इमोट, गन, गन स्किन, ग्लू वॉल, बंडल, वाउचर्स समेत बहुत सारे इन-गेम आइटम्स मौजूद हैं। इन सभी आइटम्स को पाने के लिए आमतौर पर गेमर्स को डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं और डायमंड्स के लिए उन्हें अपने जेब से रियल मनी यानी असली पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं।

Free Fire MAX Redeem Codes

हालांकि कभी-कभी गरेना डायमंड्स को भी मुफ्त में पाने का मौका अपने गेमर्स को देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अब ज्यादातर गेमर्स किसी गेम के लिए पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में फ्री फायर मैक्स के आइटम्स का यूज कैसे किया जाए? ऐसे ही गेमर्स के लिए गरेना रिडीम कोड जारी करता है। ये रिडीम कोड्स एक निश्चित और सीमित समय तक के लिए ही मान्य होते हैं।

ये अलग-अलग स्पेसिफिक सर्वर के लिए जारी किए जाते हैं। अगर आप सही सर्वर पर और तय समय-सीमा के अंदर रिडीम कोड्स को क्लेम करने की कोशिश करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिल सकता है। वहीं, अगर आप गलत सर्वर पर या समय समाप्त होने के बाद रिडीम कोड को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा कि यह कोड आमान्य है। आइए हम आपको आज के रिडीम कोड्स के बारे में बताते हैं।

Emotes पाने के लिए रिडीम कोड्स

FFCO8BS5JW2D

FFICJGW9NKYT

FFAC2YXE6RF2

FF9MJ31CXKRG

Free rewards पाने के लिए रिडीम कोड्स

Characters

PCNF5CQBAJLK

Other rewards

FF11NJN5YS3E

MSJX8VM25B95

SARG886AV5GR

J3ZKQ57Z2P2P

W4GPFVK2MR2C

MQJWNBVHYAQM

RRQ3SSJTN9UK

FF1164XNJZ2V

X99TK56XDJ4X

FF11WFNPP956

WCMERVCMUSZ9

8F3QZKNTLWBZ

FF7MUY4ME6S

अगर यहां बताया गया कोई भी कोड डालने पर आपको Failed to Redeem जैसा कोई एरर मैसेज मिल रहा है तो समझ जाएं कि या तो वह कोड आपके रीजन के लिए नहीं है या फिर एक्सपायर हो गया है।

इस तरह करें रिडीम