Free Fire MAX Redeem codes released in 2022: Free Fire को इस साल की शुरुआत में भारत में बैन कर दिया गया। इसके बाद प्लेयर्स Garena के इस बैटल रोयाल गेम का एडवांस वर्जन Free Fire MAX पर शिफ्ट हो गए हैं। इन दोनों गेम के गेम-प्ले, इवेंट्स आदि में काफी समानता है। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Code 24 May 2022: इस तरह फ्री में क्लेम करें Pets, Emotes और Skins

फ्री फायर मैक्स में प्लेयर्स को एडवांस ग्राफिक्स के साथ-साथ कुछ अपग्रेडेड आइटम्स मिलते हैं। फ्री फायर डेवलपर प्लेयर्स के लिए खास मौके पर रिडीम कोड्स जारी करते हैं। साथ ही, नए इवेंट्स लाते हैं, ताकि प्लेयर्स को फ्री में कुछ इन-गेम आइटम्स प्राप्त हो सके। Also Read - Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए खास तोहफा, आज फ्री मिलेगी लेजेंडरी गन स्किन

गेमर्स इन आइटम्स के जरिए अपनी इन-गेम रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। साथ ही, अपनी इन्वेंटरी में नए आइटम्स जोड़ सकते हैं। इस साल गरेना ने कई तरह के इन-गेम इवेंट्स आयोजित किए हैं, जिनमें प्लेयर्स को कई लीजेंड्री इन-गेम आइटम्स मिले हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for 23 May: आज मिल रहे कैरेक्टर, इमोट और बंडल, इस तरह करें रिडीम

इन-गेम इवेंट ओवर होने के बाद भी प्लेयर्स इन आइटम को रिडीम कोड्स के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ये रिडीम कोड्स कुछ समय के लिए ही वैलिड होते हैं और रीजन स्पेसिफिक होते हैं। आइए, जानते हैं इस साल Free Fire/Free Fire MAX के लिए जारी किए गए रिडीम कोड्स के बारे में।

यह कोड दिलाएगा डायमंड

MHM5D8ZQZP22

इन कोड्स से मिलेंगे वाउचर्स

9EHEENMRY32U

SSUPTVP3HV9X

22NSM7UGSZM7

WJZDJ8HQRJAK

53M955JG4KTD

94UBT7YAGUHZ

FFPL72XC2SWE

FJHMP4KVEMV9

SCHVRR6U7B2V

UBB4UFUHBD9P

AJ2Q3FQ2MDRK

6WMZNEWYFMTK

DM7Z79JEA896

JZEWA4GYQDWV

B3G7A22TWDR7X

CKU7XZ2UXYPP

HAYATOAVU76V

ये कोड्स दिलाएंगे लूट क्रेट्स

KNNAAMTJSMWS

MCP23YRXQW6Y

TUJ9Z4G8Y7D4

GQ3UCHMBCVM9

E7FPND427X68

XT2SMB3YDWE2

RHW2YWQ4YDPH

MCP333AYPT28

UHEVKNBJCRFP

49AF8WKGNCW6

RDQUJFMV8FWV

SGBEATZB3VPR

C7QJDSV9779Q

SGBEATZKVSVA

MCP43PAETNJD

WCMERVCMUSZ9

ETH8WN8S4YSV

3HSZDHVXGX6B

SGBEATZSD85N

SEKQFDP89JVK

M9NXQGVPF2AV

TDNDM4K2HSEP

VM4P9K2XYDKF

G35UKAJJVGJ5

B6Q8VY2TJUCM

7BTQH3ZX92AH

8HKNP6QR723U

FFCP9MH2QSJK

SGBEATZJ682R

FF11MB2C3DTG

QCCQ6VVRK6HD

4PVBSRG9ETBF

38YVUW6WUJUT

XTZB89PPY7HC

HEN2EERBRZ3N

QD9SZ5U3NJ99

M2W7EEM4UWXD

How to redeem codes and claim rewards

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

नोट- फ्री फायर गेम भारत में बैन है। साथ ही, गेम के लिए जारी होने वाले रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं। साथ ही, ये केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं क्योंकि एक रिडीम कोड के इस्तेमाल करने की लिमिट सेट होती है। इसलिए कई प्लेयर को ‘Failed to redeem’ का Error मैसेज मिलता है।