फैन्स पूछ रहे Free Fire Max कब होगा लॉन्च, गेम डेवलपर ने दी हिंट

भारत में फ्री फायर के मेकर की तरफ से एक नया गेम आ रहा है– Free Fire Max। यह मौजूदा बैटल रोयाल गेम का एडवांस वर्जन है, जो हाई-एंड स्मार्टफोन पर बेहतर ग्राफिक्स का मजा देगा। Garena Free Fire Max के प्री-रजिस्ट्रेशन्स 29 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस गेम की रिलीज डेट नहीं आई है। Also Read - Free Fire Max का प्री-रजिस्ट्रेशन करने पर मिलेंगे ढेरों रिवॉर्ड, जानें पूरा प्रोसेस

ऐसा नहीं है कि गरेना इस गेम को डेवलप करने में लगा हुआ है। इसी साल अप्रैल में Free Fire Max के प्री-रजिस्ट्रेशन MENA सर्वर (Middle East और North Africa रीजन) के लिए शुरू हुए थे। इसके बाद गेम जून 2021 में रिलीज कर दिया गया था। इस वजह से भारतीय प्लेयर्स गरेना से Free Fire Max की रिलीज डेट को लेकर सवाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप नीचे लगी हुई कुछ ट्वीट देख सकते हैं: Also Read - Free Fire Max कब होगा भारत में लॉन्च, जानिए इस गेम के खास बातें

When you are going to launch FreeFire Max in India @IndiaFreeFire

Launch ASAP 🥺 — villanz46 (@villanzz46) July 28, 2021

Hey @IndiaFreeFire launch Free Fire Max in India. I am eagerly waiting for this new game which was launched recently in Vietnam and one/two other countries. I watched some screnshots of the game on Google Play Store, and I tell what it’s amazing. Please launch the game in India🙏 — Naam Jankar Kya Karoge (@_KKNJ_) May 1, 2021

कब हो सकता है नया वर्जन लॉन्च

Free Fire Max के प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर Garena Free Fire EU ट्विटर अकाउंट ने एक ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। इस ट्वीट में प्री-रजिस्ट्रेशन की विंडो 29 अगस्त से लेकर 27 सितम्बर 2021 लिखी हुई है। इसे देख कर लगता है कि Free Fire Max 27 सितम्बर से पहले लॉन्च नहीं होगा। उम्मीद है कि यह गेम अक्टूबर के शुरू में रिलीज हो।

[Free Fire MAX] 2 Steps to Pre-Register 🎉

Pre-register now and be ready for the new MAX experiences! 🔥 ⏳ Pre-Registration Period:

– 29 August – 27 September 2021#FreeFire #FFMAX#ToTheMax #FreeFireEU pic.twitter.com/S1bqCz6vW6 — Garena Free Fire EU (@freefireeu) August 31, 2021

कैसे करना है Free Fire Max को प्री-रजिस्टर

Free Fire Max में यूजर्स अपनी पुरानी Free Fire ID की मदद से लॉग इन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इन प्लेयर्स की प्रोग्रेस और इन-गेम आइटम इन्वेंटरी भी रियल टाइम में दोनों गेम में सिंक रहेगी। यानी कि प्लेयर्स चाहे जिस वर्जन में गेम खेलें, उनकी प्रोग्रेस बरकरार रहेगी।

Garena Free Fire Max अभी सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर ही लिस्ट हुआ है। इसका मतलब है कि फिलहाल सिर्फ एंड्राइड यूजर ही इस गेम को प्री-रजिस्टर कर सकते हैं। आइए हम Free Fire Max को प्री-रजिस्टर करने के तरीके पर एक नजर डाल लेते हैं:

गूगल प्ले स्टोर खोलिए

यहां सर्च बार में Free Fire Max लिखकर एंटर करिए

आपके सामने गेम की लिस्टिंग आ जाएगी। आपको उस गेम को खोलना है, जिसके नीचे डेवलपर का नाम Garena International Private Limited लिखा हुआ हो

अब Pre-Register का बटन दबा दीजिए

अब आपके सामने एक पॉप-अप आएगा जो इन्फॉर्म करेगा कि गेम के अवेलेबल होने पर आपको जानकारी दे दी जाएगी

आप यहां पर Got it का बटन दबाकर इसे हटा सकते हैं या फिर Install when available का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन का चुनाव करने पर गेम अवेलेबल होने पर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा।