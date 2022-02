Free Fire MAX Rewards Today: Garena Free Fire भारत में बैन हो चुका है। मौजूदा वक्त पर जिनके फोन में यह गेम मौजूद है, वो इसे अभी भी खेल सकते हैं। मगर यह कहना मुश्किल है कि ऐसा कब तक मुमकिन रहेगा। इसके बावजूद भी गेम डेवलपर Garena Free Fire और Free Fire MAX के इंडिया सर्वर पर नए इवेंट्स और मिशन जोड़े जा रहा है। यहां हिस्सा हिस्सा लेकर प्लेयर्स ढेरों इन-गेम रिवॉर्ड जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में परफेक्ट हेडशॉट लेने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

हम यहां पर आपको Garena Free Fire और Free Fire MAX में आज, 22 फरवरी 2022 को मौजूद इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं। यहां आप ढेरों लेजेंडरी और रेयर आइटम्स हासिल कर सकते हैं।

Free Fire MAX Rewards Today

BR Climb Up: गेम में नए BR Rank Season के साथ BR Climb Up इवेंट भी शुरू हुआ है, जो 20 फरवरी से 27 फरवरी 2022 तक लाइव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स BR Rank Match खेलकर ढेरों इनाम जीत सकते हैं। इस इवेंट के मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड नीचे लिखे हुए हैं:

1 BR Rank Match खेलने पर = F-Gold + Random Loadout Loot Crate

3 BR Rank Match खेलने पर = 50x Universal Fragment

BR Rank में एक बार टॉप 3 रैंक पहुंचने पर = Party Animal Weapon Loot Crate

BR Rank Match में Booyah पाने पर = Booyah Weapon Loot Crate

New Rank Supplies: नए BR Rank Season के साथ गेम में New Rank Supplies इवेंट शुरू हुआ है। यह 20 फरवरी से 27 फरवरी 2022 तक लाइव रहेगा। यहां प्लेयर्स लेजेंडरी वेपन स्किन समेत ढेरों वाउचर्स जीत सकते हैं। इवेंट के मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड नीचे लिखे हुए हैं: