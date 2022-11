Free Fire MAX में इस हफ्ते कई शानदार रिवॉर्ड मिल रहे हैं। प्लेयर्स कुछ टास्क पूरा करके एक से एक अच्छे आइटम पा सकते हैं। वहीं, इवेंट में गेमर्स को डायमंड भी खर्च करने पड़ सकते हैं। हाल में गेम का लोकप्रिय Style Up इवेंट एक नए एडिशन Beard x Bandana के साथ वापस आ गया है। इसमें प्लेयर्स को डायमंड खर्च करके स्पिन करना होगा और वे स्पिन करके कमाल आइटम पा सकेंगे। इस इवेंट में रिवॉर्ड पाने का पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 11 November 2022: आज के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड में फ्री मिल रहे धांसू आइटम

Free Fire MAX Style Up: Beard x Bandana Event

Style Up: Beard x Bandana इवेंट लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम फ्री फायर मैक्स में 10 नवंबर से शुरू हो गया है और 16 नवंबर तक चलेगा। इसका मतलब है कि प्लेयर्स के पास इस इवेंट के जरिए रिवॉर्ड पाने के लिए काफी समय है। गेमर्स को इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इवेंट में मिल रहे रिवॉर्ड की लिस्ट नीचे दी गई है। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 10 November 2022: अभी रिडीम करें फ्री फायर मैक्स के ये कोड, पाएं कई धमाल रिवॉर्ड

रिवॉर्ड की लिस्ट

Braided Beard

Tribal Scarf

Midnight Gangster (Facepaint)

Shadow Bandana

Santa Militia Darkbeard

Reindeer cover

बता दें कि प्लेयर्स को स्पिन करना होगा। स्पिन करने के बाद उन्हें कोई रेंडम प्राइज मिलेगा। स्पिन के लिए डायमंड की जरूरत होगी। Also Read - Free Fire MAX में Platinum Divinity MP5 गन स्किन पाने का शानदार मौका, बस करना होगा यह

ऐसे पहुंच इवेंट तक

रिवॉर्ड पाने के लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में Free Fire MAX ओपन करें।

उसके बाद स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आ रहे कैलेंडर आइकन पर क्लिक कर दें।

यहां आपको इवेंट सेक्शन में जाना होगा। अब नए Style Up इवेंट के ऑप्शन पर जाएं।

फिर स्क्रीन पर आ रहे go to बटन पर क्लिक कर दें। जीतने की संभावना को 10 गुना बढ़ाने के लिए अपना पसंदीदा ग्रैंड प्राइज सिलेक्ट करें।

कन्फर्म करने के बाद स्पिन करें और रिवॉर्ड पा लें।

स्पिन की कीमत

एक स्पिन करने के लिए प्लेयर्स को 20 डायमंड खर्च करने होंगे। वहीं, 10 स्पिन की कीमत 180 डायमंड है। बता दें कि डायमंड इन-गेम करेंसी है और इसे असली के पैसों से खरीदा जाता है।