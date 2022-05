Free Fire MAX गेम में यूजर्स को इन-गेम कैरेक्टर्स के लिए कई तरह के कॉस्मैटिक आइटम्स मिलते हैं। गेम डेवलपर्स समय-समय पर प्लेयर्स के लिए नए कॉस्मैटिक आइटम्स जोड़ते हैं। ये कॉस्मैटिक आइटम्स यूजर्स एलिट पास, स्पेशल इवेंट या फिर इन-गेम स्टोर के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। Garena ने कुछ लोकप्रिय आइटम बंडल को दोबारा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया है। आज हम आपको Free Fire MAX के पांच सबसे लोकप्रिय आइटम बंडल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - Free Fire MAX में फ्री मिल रहा Haven Warrior Loot Box, बस करना होगा यह काम

Evo Cobra bundle

इसे Free Fire के सबसे लोकप्रिय बंडल में से एक कहा जाता है। इस बंडल को पिछले साल प्रोजेक्ट कोबरा फेस्टिविटिज के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें मिलने वाले आउटफिट विजुअली अपीलिंग हैं और यूनिक फीचर्स के साथ आते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स इसे पसंद करते हैं। इस बंडल के साथ प्लेयर्स को नीचे दिए गए आइटम्स मिलेंगे।

– Cobra Storm – Blue

– Cobra Rage – RedCobra

– Flash – Yellow

– Cobra Cyber – Purple

Sakura Bundle

फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के लिए यह भी एक अत्यंत रेयर बंडल है। इसे फ्री फायर गेम के पहले एलिट पास के साथ जोड़ा गया था। कई फ्री फायर प्लेयर्स गेम के फोरम पर इस बंडल को दोबारा लाने के लिए डेवलपर्स को कह चुके हैं। इस बंडल के साथ प्लेयर्स को नीचे दिए गए आइटम्स मिलते हैं।

– Oni Mask

– Way of the Bushido (Top)

– Bushido Bottom

– Bushido Footwear

The Streets/Hip Hop

Free Fire MAX के स्ट्रीट या Hip Hop बंडल को सेकेंड सीजन के एलिट पास के साथ जोड़ा गया था। नए प्लेयर्स के लिए ये कॉस्ट्यूम आइटम्स उपलब्ध नहीं है। इस बंडल में प्लेयर्स को नीचे दिए गए आइटम्स मिलेंगे।

– The Streets (Head)

– The Streets (Top)

– The Streets (Bottom)

– The Street (Shoe)

Green Criminal

फ्री फायर मैक्स में पाया जाने वाला यह कॉस्मैटिक बंडल कुछ साल पहले रिलीज हुआ था। Garena ने इस बंडल को दोबारा 2021 में इंट्रोड्यूस किया था। बहुत कम गेमर्स को यह बंडल प्राप्त होता है। इस बंडल में प्लेयर्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। प्लेयर्स को यह कंप्लीट बंडल लेना होगा।

Alpha Flameborn

Free Fire MAX का यह लीजेंड्री कॉस्मैटिक बंडल पिछले साल Booyah Day सेलिब्रेशन के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बंडल को कलेक्ट करने के लिए प्लेयर्स को 5x Booyah Day टोकन टावर वाउचर खर्च करना पड़ता था। इसमें प्लेयर्स को अल्फा फ्लेमबॉर्न ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम मिलेगा। साथ ही, एक्सक्लूसिव इमोट, अलग-अलग कलर के अन्य स्पेशल कंटेंट भी मिलेंगे।