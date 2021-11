Free Fire Max और PUBG New State दो ऐसे नए बैटल रॉयल गेम्स हैं, जो आजकल काफी लाइमलाइट में हैं। इन दोनों गेम की डेवलपर कंपनियां गरेना और क्राफ्टन के बीच काफी टाइम से तगड़ा कंप्टीशन चल रहा है। दोनों कंपनियां BG Gaming में अपने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। Also Read - Free Fire में शुरू हुआ Booyah Wish Event, ऐसे पाएं इमोट और गन स्किन समेत कई आइटम्स

पहले ये बैटल Free Fire और PUBG Mobile के बीच में चल रहा था लेकिन अब गरेना ने Free Fire Max को पेश किया है और दूसरी तरफ पबजी के बैन के बाद क्राफ्टन ने PUBG New State का ऐलान किया और अब इन दोनों गेम के बीच में टक्कर हो रही है। आइए हम आपको इन दोनों नए और धांसू गेम्स के बीच का अंतर बताते हैं।

सेटिंग्स का अंतर

Free Fire Max ऑरिजिनल वर्जन का ही एक अपग्रेड वर्जन है। गरेना ने फ्री फायर को लो-एंड डिवाइस वाले यूजर्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया था लेकिन फ्री फायर मैक्स के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ। नया वर्जन कुछ नए और अपग्रेड ग्राफिक्स के साथ आया, जिससे यूजर्स को एक बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिला। यह स्मूद गेमिंग आउटपुट और एनिमेशन पर फोकस करता है।

वहीं दूसरी तरफ पबजी न्यू स्टेट पबजी मोबाइल का अपग्रेड नहीं है। यह एक अलग गेम है, जो पूरी तरह से एक अलग सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। यह 2051 में स्थापित है और इसमें ट्रोई का एक बिल्कुल नया 8×8 नक्शा है। लिहाजा, इन दोनों गेम्स में सेटिंग्स का एक सबसे बड़ा अंतर है।

भविष्य का अनुभव

Free Fire Max भविष्य की ओर कोई बड़ा स्टेप या कोई खास फीचर लेकर नहीं आता। यह एक बेसिक गेम का अपग्रेड वर्जन है, जो यूजर्स को उसी ग्राफिक्स और गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा ज्यादा अच्छे एनिमेशन और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ पेश करता है, जिससे गेमर्स को गेमिंग के दौरान पहले के मुकाबले अच्छा अनुभव होता है।

वहीं पबजी न्यू स्टेट की बात करें तो इसमें एक फ्यूचरिस्टिक गेम का अनुभव होता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि यह गेम गेमर्स को 2051 तक ले जाता है। इस वजह से बीआर गेमिंग में इस गेम में यूजर्स को अलग और बढ़िया अनुभव होता है। डेवलपर्स की कई पिक्चर्स के साथ-साथ अल्फा टेस्ट से इनसाइट्स ने पबजी न्यू स्टेट में यूज की जाने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी का खुलासा किया है। यह गेम भविष्य के हथियार और हाई स्पीड वाले व्हीकल्स प्रोवाइड करता है। यहां तक कि गेमप्ले में ड्रोन को भी देखा गया है। गन कस्टमाइजेशन इस गेम को और भी शानदार बनाता है।

क्राफ्टलैंड

इन दोनों टाइटल्स के बीच सबसे बड़े अंतर में से एक क्राफ्टलैंड का अंतर है। Free Fire Max में क्राफ्टलैंड एक नया फीचर है। यह गेमर्स को अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ बीआर अनुभव का आनंद लेने के लिए नक्शे बनाने और उन्हें एकॉर्डिंगली डिजाइन करने का फीचर प्रोवाइड करता है।

पबजी न्यू स्टेट में अलग से मैप तैयार करने का विकल्प नहीं है। प्लेयर्स सिर्फ पहले से मौजूद मैप्स और टेस्ट मोड का आनंद ले सकते हैं। इस गेम में भी कस्टाइमज मैप के लिए अलग कमरा बनाने का एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें मैप को बदला नहीं जा सकता है।