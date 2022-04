Free Fire MAX में रेयर कैरेक्टर बंडल फ्री में पाने का आज आखिरी मौका, जानें तरीका

Free Fire MAX में हर हफ्ते कई सारे नए इवेंट्स आते रहते हैं। प्लेयर्स को इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर ढेरों फ्री इनाम पाने का मौका मिलता रहता है। हाल ही में गेम में Get Free Pet Skin इवेंट जोड़ा गया है, जहां प्लेयर्स फ्री में Tricky Jolly पेट स्किन जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में इस तरह मिलेगी फ्री पेट स्किन, बस करना होगा छोटा सा काम

अब गेम डेवलपर ने अपने Booyah ऐप पर एक नया Watch to Win इवेंट शुरू किया है, जहां प्लेयर्स बिना कोई मेहनत किए फ्री में रेयर कैरेक्टर बंडल पा सकते हैं। इन बंडल में Paleolithic और Wasteland Roamer से लेकर Mad Stranger बंडल तक शामिल हो सकता है। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: Watch to Win rare bundles

Free Fire MAX का नया Watch to Win इवेंट 2 अप्रैल को शुरू हुआ है और यह आज, 3 अप्रैल तक लाइव रहेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको Garena के Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा और यहां मौजूद किसी भी फ्री फायर स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। इसके बदले में आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड मिलेगा। इनमें नीचे लिखे हुए इनाम शामिल हो सकते हैं:

Paleolithic Bundle

Wasteland Roamer Bundle

Mad Stranger Bundle

Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए गरेना का Booyah ऐप एक स्ट्रीमिंग नेटवर्क है, जहां प्लेयर्स गेम की स्ट्रीम होस्ट कर सकते हैं और दूसरों की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। गेम डेवलपर इस ऐप को प्रमोट करने के लिए अक्सर ऐसे इवेंट्स जारी करता है, जहां आप फ्री फायर स्ट्रीम देखकर फ्री इनाम पा सकते हैं। यहां नया Watch to Win इवेंट भी इसी का हिस्सा है।

Free Fire MAX प्लेयर्स Booyah ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इन्हें यहां पर रजिस्टर करके अपने फ्री फायर अकाउंट को लिंक करना होगा।

अकाउंट लिंक होने के बाद आपको वापस आकर ऐप पर मौजूद किसी भी लाइव-स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। स्ट्रीम देखने के बाद फ्री फायर मैक्स आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड फ्री में देगा।