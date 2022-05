Free Fire MAX में हर हफ्ते नए इवेंट्स और मिशन आते रहते हैं। इनके जरिए प्लेयर्स को फ्री इनाम पाने का मौका मिलता है। गेम में आज डेवलपर ने Weekend Mission इवेंट जोड़ा है, जहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स फ्री वेपन क्रेट और Craftland Room Card जीत सकते हैं। इसके साथ ही गेम डेवलपर के Booyah ऐप पर एक नया Watch to Win इवेंट भी शुरू किया है, जहां प्लेयर्स बिना कोई मेहनत किए Shani कैरेक्टर या फिर दूसरे बेहतरीन इनाम हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में आज मिलेगा फ्री Craftland Room Card, करना होगा यह छोटा सा काम

Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए गरेना का Booyah ऐप एक स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म है, जहां आप गेम की स्ट्रीम होस्ट कर सकते हैं और दूसरों की लाइव स्ट्रीम देख भी सकते हैं। गेम डेवलपर इस ऐप को प्रमोट करने के लिए अक्सर ऐसे इवेंट्स जारी करता है, जहां आपको स्ट्रीम देखने पर फ्री इनाम मिलता है। नया Watch to Win इवेंट भी इसी का हिस्सा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: Watch to Win इवेंट में मिलेगी फ्री Shani कैरेक्टर

Free Fire MAX का नया Watch to Win इवेंट आज, 28 मई को शुरू हुआ है। यह इवेंट 31 मई तक लाइव रहेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको Garena के Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा और यहां मौजूद किसी भी फ्री फायर स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। इसके बदले में आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड मिलेगा।

प्राइज पूल में Shani कैरेक्टर, Ruby Bride Weapon, Silver Boots और दूसरे आइटम शामिल हैं। प्राइज पूल में इन इनाम के अलावा गन स्किन भी मौजूद हैं।

Booyah ऐप को Free Fire MAX खेलने वाले गेमर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको रजिस्टर करके अपने फ्री फायर अकाउंट को लिंक करना होगा।

अकाउंट लिंक होने के बाद आपको वापस आकर ऐप पर मौजूद किसी भी लाइव-स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। स्ट्रीम देखने के बाद फ्री फायर मैक्स आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड फ्री में देगा।

जैसा कि हमने पहले बताया, आज गेम में Weekend Challenge इवेंट भी शुरू हुआ है। यह 29 मई तक ऐक्टिव रहेगा। इन दो दिनों में प्लेयर्स को कुछ आसान से मिशन पूरे करने पर क्राफ्टलैंड रूम कार्ड और एक बेहतरीन वेपन लूट क्रेट मिलेगी। एक Craftland मैच खेलने पर Craftland Room Card मिलेगा और तीन मैच खेलने पर Pink Devil Weapon Loot Crate मिलेगी।