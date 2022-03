Free Fire में आया खास इवेंट, इस तरह फ्री मिलेंगी आपकी पसंदीदा जर्सी

Free Fire और Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए गरेना का Booyah ऐप एक स्ट्रीमिंग नेटवर्क है, जहां प्लेयर्स गेम की स्ट्रीम होस्ट कर सकते हैं और दूसरों की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। गेम डेवलपर इस ऐप को प्रमोट करने के लिए अक्सर ऐसे इवेंट्स जारी करता है, जहां आप फ्री फायर स्ट्रीम देखकर फ्री इनाम पा सकते हैं। Also Read - Free Fire Max में होली इवेंट के दौरान मिलेंगे ढेरों रिवॉर्ड्स, ये 5 आइटम्स होंगे सबसे शानदार

गेम डेवलपर ने हाल ही में एक नया Watch to Win इवेंट शुरू किया है। यहां पर आपको एक घंटे की Free Fire लाइव-स्ट्रीम देखने पर एक से बढ़कर एक इनाम मिल सकते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: Watch to Win

Free Fire MAX में 9 मार्च 2022 से एक नया Watch to Win इवेंट शुरू हुआ है। इसके तहत आपको गरेना के Booyah ऐप पर 60 मिनट की लाइव-स्ट्रीम देखनी होगी, जिसके बदले में आपको प्राइज पूल में से एक इनाम गैरंटी के साथ मिलेगा। यह इवेंट 11 मार्च तक लाइव रहेगा। प्राइज पूल में नीचे लिखे हुए इनाम शामिल हैं:

Uruguay Jersey

Peru Jersey

GW Jersey

इन जर्सी के साथ में आपको वेपन लूट क्रेट भी मिल सकती हैं। इन इनाम को क्लेम करने के लिए आपको प्ले स्टोर से Booyah ऐप इंस्टॉल करना होगा और फिर यहां अपने फ्री फायर अकाउंट को लिंक करके प्लैटफॉर्म पर मौजूद किसी भी लाइव-स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। स्ट्रीम देखने के बाद आपको प्राइज पूल में से एक इनाम मिल जाएगा।

अगर आपने अब तक Booyah ऐप पर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप इस ऐप के Sign Up & Win इवेंट में भी हिस्सा ले सकते हैं। नया अकाउंट बनाने पर आपको फ्री में Dimitri कैरेक्टर या फिर LOL इमोट जैसे इनाम मिल सकते हैं।