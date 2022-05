Free Fire MAX एक पॉप्युलर बैटल रोयाल मोबाइल गेम है। यहां हर हफ्ते नए इवेंट्स आते रहते हैं, जो प्लेयर्स को फ्री इनाम पाने का मौका देते हैं। गेम डेवलपर के अपने Booyah ऐप पर एक नया Watch to Win इवेंट शुरू किया है, जहां गेमर्स बिना कोई मेहनत किए Sensei Tig पेट और Shake It Up इमोट फ्री में हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में आज से 24 मई तक मिलेंगे Haven Guardian Bundle समेत कई खास रिवॉर्ड्स, यहां जानें पूरा प्रोसेस

गरेना का Booyah ऐप एक स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म है, जहां Free Fire MAX प्लेयर्स गेम की स्ट्रीम होस्ट कर सकते हैं और दूसरों की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। गेम डेवलपर इस प्लैटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए अक्सर ऐसे इवेंट्स जारी करता है, जहां आप फ्री फायर स्ट्रीम देखकर फ्री इनाम पा सकते हैं। नया Watch to Win इवेंट भी इसी का हिस्सा है। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX में शुरू हुआ नया इवेंट, फ्री मिल रही FFWS Beanie पेट स्किन

Free Fire MAX: Watch to Win इवेंट में मिलेगा फ्री पेट और इमोट

Free Fire MAX का नया Watch to Win इवेंट 14 मई 2022 को शुरू हुआ है। यह बस एक दिन के लिए ही ऐक्टिव रहेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको Garena के Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा और यहां मौजूद किसी भी फ्री फायर स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। इसके बदले में आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड मिलेगा। Also Read - Free Fire MAX में आसानी से पहुंच जाएंगे Heroic रैंक तक, बस भूलकर भी न करें ये गलतियां

प्राइज पूल में Sensei Tig पेट, Shake It Up इमोट और Superstar Shoes शामिल हैं। इसके अलावा प्राइज पूल में कुछ दूसरे आइटम्स भी शामिल हैं।

Booyah ऐप को Free Fire MAX प्लेयर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर इन्हें रजिस्टर करके अपने फ्री फायर अकाउंट को लिंक करना होगा।

अकाउंट लिंक होने के बाद आपको वापस आकर ऐप पर मौजूद किसी भी लाइव-स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। स्ट्रीम देखने के बाद फ्री फायर मैक्स आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड फ्री में देगा।

Booyah ऐप को डाउनलोड करने की जगह पर प्लेयर्स Free Fire MAX के अंदर से ही इस प्लैटफॉर्म को ऐक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेम की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके इवेंट पेज पर जाना होगा। यहां पर आपको News टैब पर क्लिक करके “Booyah! Watch to Win” इवेंट में जाना होगा। यहां पर आपको “Go To” बटन मिलेगा, जिसे दबाकर आप स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म को ऐक्सेस कर सकते हैं।