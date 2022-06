Free Fire MAX अपने प्लेयर्स को नए-नए इवेंट्स के जरिए फ्री इनाम पाने का मौका देता रहता है। गेम डेवलपर ने हाल ही में एक नया Watch to Win इवेंट जोड़ा था, जहां प्लेयर्स को गेम की लाइव स्ट्रीम देखने पर फ्री रिवॉर्ड मिल रहे हैं। इन फ्री आइटम्स में Bhangra Emote और One Piece ऐनिमे से प्रेरित Pirate’s Straw Hat भी शामिल है। Also Read - Free Fire MAX में शुरू हुआ Bomb Squad कैम्पेन, जानें कब मिलेगा नया मोड और मैप

गेम का नया Watch to Win इवेंट 1 जून 2022 को शुरू हुआ है और यह 4 जून तक लाइव रहेगा। इसका मतलब है कि आज इस इवेंट का आखिरी दिन है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको Garena के Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा या फिर Free Fire MAX के अंदर से ही Booyah का इंटरफेस खोलना होगा। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: Watch to Win Bhangra इमोट

Free Fire MAX में हाल ही में नया अपडेट आया है। इसके साथ ही गेम में नया सीजन और नया पास भी शुरू हुआ है। गेम में मौजूद इवेंट्स के साथ डेवलपर अपने Booyah ऐप पर Watch to Win इवेंट चला रहा है। यहां फ्री फायर प्लेयर्स गेम की लाइवस्ट्रीम देखकर बेहतरीन रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इन आइटम्स में शामिल हैं:

Bhangra emote

Star of 2019 Top

Pirate’s Straw Hat

वाउचर्स

वेपन लूट क्रेट

इन्हें पाने के लिए आपको Booyah ऐप पर बस 60 मिनट की स्ट्रीम देखनी होगी। प्राइज पूल में से प्लेयर्स को एक रिवॉर्ड 100% गारंटी के साथ मिलेगा। Booyah ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर रजिस्टर करके अपने फ्री फायर अकाउंट को लिंक करना होगा।

अकाउंट लिंक होने के बाद आप यहां पर मौजूद किसी भी लाइवस्ट्रीम पर क्लिक करके उसे 60 मिनट तक देख सकते हैं। स्ट्रीम देखने के बाद Free Fire MAX आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड फ्री में देगा।

आप Booyah ऐप को डाउनलोड किए बिना भी इस इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बस Free Fire MAX के इवेंट पेज पर जाना होगा, यहां पर News टैब पर क्लिक करना होगा और Booyah! Watch to Win इवेंट पर टैप करना होगा। यहां पर दिए हुए Go To बटन को दबाकर आप Booyah इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे।