Free Fire में इस वक्त Money Heist क्रॉसओवर चल रहा है, जिसके तहत गेम में ढेरों इवेंट्स चल रहे हैं, जिनमें Reload Target Down, Collect Bank Notes और Let's Plan Again शामिल हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स मनी हाइस्ट थीम पर बने हुए इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। इसी कोलैब के दौरान प्लेयर्स को मनी हाइस्ट थीम पर बना हुआ Team Heist Parachute Skin भी फ्री में मिलेगी। आइए जानते हैं कैसे।

Free Fire: Team Heist Parachute Skin

Free Fire x Money Heist इवेंट कैलेंडर के मुताबिक, गेम में 11 दिसंबर को प्लेयर्स को फ्री में Team Heist Parachute Skin दी जाएगी। यह दिन फ्री फायर और मनी हाइस्ट क्रॉसओवर इवेंट का पीक दिन है। इस पैराशूट स्किन को पाने के लिए आपको गेम में 11 दिसंबर को लॉग-इन करना होगा और अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करना होगा। यह ध्यान रखें कि यह मौका आपके पास बस एक दिन के लिए ही होगा। अगर आप इस दिन लॉग-इन कर के पैराशूट स्किन नहीं कलेक्ट कर पाते हैं तो आप इसे मिस कर देंगे।

Free Fire x Money Heist: फ्री रिवॉर्ड

11 दिसंबर को आप पैराशूट स्किन के साथ-साथ आप एक और बेहतरीन रिवॉर्ड जीत सकते हैं, जिसका नाम है– Chill on Bills Surfboard। यह सर्फबोर्ड मनी हाइस्ट थीम पर बना हुआ है। डिजाइन के मामले में यह बस उड़ते हुए नोटों की गड्डी है।

इसे पाने के लिए आपको बस 30 मिनट तक फ्री फायर में मैच खेलने होंगे। यह टाइम लिमिट बैटल रोयाल के साथ-साथ क्लैश स्क्वाड मोड पर भी लागू होती है। इसे जीतने के लिए आपको फ्री फायर ओपन कर के किसी भी मोड में 30 मिनट तक मैच खेलने होंगे। टाइम पूरा होने के बाद आपको फ्री फायर लॉबी में दाईं तरह दिए हुए कैलेंडर आइकन पर टैप कर के इवेंट में जाना होगा और Play to get surfboard टैब पर टैप करना होगा।

यहां पर आपको Chill on Bills Surfboard दिख जाएगा, जिसके सामने क्लेम का बटन भी नजर आएगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद यह आपकी इन्वेंटरी में जुड़ जाएगा। यह इवेंट 11 दिसंबर को लाइव होगा और सिर्फ एक ही दिन एक्टिव रहेगा। यानी कि इसे पाने के लिए आपके पास बस एक दिन का ही टाइम रहेगा।