Free Fire के इस इवेंट में ऐसे मिलेगा Money Heist वाला Backpack और दूसरे रिवॉर्ड

Free Fire में इस वक्त Money Heist क्रॉसओवर चल रहा है, जिसके तहत गेम में ढेरों इवेंट्स चल रहे हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स मनी हाइस्ट थीम पर बने हुए इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। इन्हीं इवेंट्स में से एक है Let's Pan Again इवेंट, जहां आप Backpack – Team Heist को पा सकते हैं।

इस इवेंट के दूसरे रिवॉर्ड में Diamond Royale Voucher और Gold Royale Voucher समेत Swagger Ownage FAMAS Crate भी शामिल है। यहां आपको मिशन पूरे करके Gold Bars जमा करने होंगे, जिन्हें आप आइटम्स के बदले रिडीम कर सकते हैं। इन्हें आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire: Let’s Plan Again इवेंट

Free Fire में Money Heist क्रॉसओवर के साथ Plan Bermuda: Raid and Run इवेंट पेज जोड़ा गया है। इसके तहत Let's Plan Again इवेंट 4 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ है, जो 10 दिन तक, यानी 14 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। यह आपको मनी हाइस्ट पेज के Let's Plan Again टैब में मिलेगा।

इवेंट के दौरान आपको रोजाना नए मिशन मिलेंगे, जिन्हें पूरा करने पर आपको डाइस मिलेगी। इस डाइस को आपको रोल करना होगा। इसे रोल करने पर आपको गोल्ड बार मिलेंगे। इन गोल्ड बार को आप रिवॉर्ड के बदले रिडीम कर सकते हैं। गोल्ड बार की संख्या और इवेंट में मिलने वाले आइटम्स इस तरह हैं:

300 Gold Bars पर 3x Pet Food

600x Gold Bars पर 3x Gold Royale Voucher

900x Gold Bars पर Backpack – Team Heist

1200x Gold Bars पर Swagger Ownage Famas Crate

1500x Gold Bars पर 2x Diamond Royale Voucher

इस इवेंट के अलावा Free Fire में और भी कई सारे मनी हाइस्ट से प्रेरित इवेंट्स मौजूद हैं, जिनमें हिस्सा लेकर आप ढेरों रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इन सभी इवेंट्स की डेट्स अलग हैं, इसलिए आपको फ्री फायर के इवेंट पेज पर जाकर Plan Bermuda: Raid and Run में इन डेट्स को देखना होगा, ताकि कोई भी इवेंट या रिवॉर्ड छूटने न पाए।