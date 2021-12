Free Fire खेलने वाले प्लेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है। Free Fire x Money Heist कोलेबोरेशन इस बैटल रॉयल गेम में धांसू इवेंट लेकर आया है। ये इवेंट गेम में 16 दिसंबर तक चलेंगे। इसके साथ ही नया Age Event कैलेंडर लीक हो गया है। Also Read - Free Fire के 4 इवेंट में आज मिलेंगे ढेरों Exclusive Rewards, यहां जानें पूरी डिटेल

अगर रिपोर्ट सही हुई तो Money Heist थीम वाले इवेंट के खत्म होने के ठीक एक दिन बाद गेम में ये इवेंट्स 17 दिसंबर, 2021 से शुरू हो जाएंगे। Free Fire के अपकमिंग इवेंट की पूरी लिस्ट और उसमें मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ेंय़ Also Read - Free Fire ID और Free Fire Pet का नाम फ्री में ऐसे बनाएं स्टाइलिश, लगेगा सिर्फ 2 मिनट

Free Fire New Age Event Calendar

गेम में आने वाले इवेंट का लीक कैलेंडर Gaming With Modi यूट्यूबर ने पोस्ट किया है। इसके अनुसार ये इवेंट्स गेम में 9 जनवरी, 2022 तक चलेंगे। आइये, लीक हुए कैलेंडर के अनुसार आने वाले इवेंट की लिस्ट देखते हैं। Also Read - Free Fire x Money Heist: 11 दिसंबर को मिलेंगे ढेरों मनी हाइस्ट रिवॉर्ड, जानें तरीका

New Age- 17 दिसंबर, 2021 से 9 जनवरी, 2022 तक

Map & Aftermatch Drop – 17 दिसंबर, 2021 से 9 जनवरी, 2022 तक

Play till the Rising Day – 20 दिसंबर, 2021 से 26 दिसंबर, 2021 तक

Friends United – 25 दिसंबर, 2021 से 26 दिसंबर, 2021 तक

Lone Wolf Rank – 25 दिसंबर, 2021 से 26 दिसंबर, 2021 तक

The Rising Day – 25 दिसंबर, 2021

New Age is Coming – 27 दिसंबर, 2021 से 2 जनवरी, 2022 तक

Countdown to New Age – 29 दिसंबर, 2021 से 4 जनवरी, 2022 तक

New Age Day Login – 1 जनवरी, 2022

Magic Cube Fragment Drop – 1 जनवरी, 2022

Game with Friends – 1 जनवरी, 2022

New Age is Here – 1 जनवरी, 2022

New Beginnings – 1 जनवरी, 2022 से 5 जनवरी, 2022 तक

Play More with Friends – 3 जनवरी, 2022 और 9 जनवरी, 2022

इवेंट में मिलेंगे ये रिवॉर्ड

अभी तक इन इवेंट में मिलने वाले Reward की लिस्ट का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि, लीक हुए कैलेंडर में न्यू एज डे लॉग इन इवेंट में आने वाले Yeti पेट की फोटो भी दी गई है। हो सकता है कि इसे इवेंट में रिवॉर्ड के रूप में दिया जाए। इसके साथ ही New Age is Here इवेंट में गन और पेन स्किन रिवॉर्ड के तौर पर मिल सकते हैं। हालांकि, यह जानकारी लीक हुए कैलेंडर के अनुसार है। ऑफिशियल कैलेंडर आने पर इवेंट के शेड्यूल में कुछ बदलाव हो सकते हैं। साथ ही रिवॉर्ड की पूरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी।