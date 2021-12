Free Fire में इस वक्त New Age थीम चल रही है, जिसके तहत गेम में कई सारे इवेंट्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। यहां प्लेयर्स विंटर से जुड़े कपड़े, गियर और दूसरे इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। New Age थीम का खास इवेंट विंटर ग्लोब को फिक्स करने वाला है, जहां पर आपको अलग-अलग टास्क पूरे करके New Age Coin जमा करने होंगे और इनके बदले में रिवॉर्ड रिडीम करने होंगे। मगर इस इवेंट के पीक दिन पर आप फ्री में एक रिवॉर्ड जीत सकते हैं, जिसके लिए आपको बस लॉग-इन करना होगा। आइए इसकी डिटेल जान लेते हैं। Also Read - Free Fire में Pan - Sauce Swagger स्किन के साथ आया Big Smash इमोट, इस तरह मिलेंगे फ्री

Free Fire New Age: Jingle Skull backpack

Free Fire के New Age इवेंट में आपको New Age Day पर फ्री में Jingle Skull बैकपैक रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। यह दिन गेम में 25 दिसंबर को आएगा। आप रिवॉर्ड को 25 दिसंबर 4:00 से लेकर 26 दिसंबर 3:59 के बीच में क्लेम कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि इसे कैसे हासिल करना है: Also Read - Free Fire गेम में आइटम अनलॉक करने के लिए यहां से मिलेंगे डायमंड

Free Fire को चालू करिए

दाईं कॉर्नर पर मौजूद New Age आइकन पर क्लिक करके इवेंट पेज पर आइए

प्रोमो को देखकर या स्किप करके आगे बढ़िए

यहां आपको New Age की स्क्रीन दिखेगी, जहां पर चीजों को फिक्स करने वाले मिशन नजर आएंगे

यहां पर सबसे नीचे आपको एक ट्रक पर LOGIN REWARDS लिखा हुआ दिखेगा

इस पर क्लिक करने पर आपको Jingle Skull मिलेगा

अगर आप 25 दिसंबर से पहले इसपर क्लिक करेंगे तो यह आपको बताएगा कि आपका फ्री रिवॉर्ड निकल चुका है और इसकी डिलिवरी 25 दिसंबर को होगी। Also Read - Free Fire Redeem Code For Today (18th December): आज फ्री में मिलेंगे Titian mark gun skins समेत ये आइटम्स

New Age में मिलेंगे और भी रिवॉर्ड

Free Fire ने New Age के तहत एक टॉप-अप इवेंट भी चालू किया है, जहां आप एक तय नंबर के डायमंड खरीदकर Pan – Sauce Swagger स्किन और Big Smash इमोट पा सकते हैं। पैन स्किन पाने के लिए 100 डायमंड खरीदने होंगे और इमोट पाने के लिए 300 डायमंड रिचार्ज करने होंगे। Big Smash Top Up इवेंट गेम में 22 दिसंबर तक चलेगा। ये ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर ये रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, मगर डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे।