Free Fire में इस वक्त New Age थीम चल रही है, जिसके तहत प्लेयर्स को गेम में ढेरों इवेंट्स मिलेंगे। यहां प्लेयर्स विंटर से जुड़े कपड़े, गियर और दूसरे इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। कुछ इवेंट्स का आना बाकी और कुछ अभी से लाइव हो गए हैं। इस थीम के मेन इवेंट में आपको विंटर ग्लोब को फिक्स करना होगा, जिसके बदले में आपको Frosty Beach Bundle, Winterlands Weapon Loot Crate और Monster Truck – Snow Cruiser जैसे ढेरों रिवॉर्ड मिलेंगे। हम यहां पर बताएंगे कि आप इस इवेंट को कैसे खेल सकते हैं और यहां पर प्राइज कैसे रिडीम करने हैं।

Free Fire: New Age

Free Fire में New Age Special Interface जोड़ा गया है, जहां पर प्लेयर्स को विंटर ग्लोब में जाकर सिटी की मरम्मत करनी होगी। यहां पर आपको Command Centre में डेली टास्क मिलेंगे। इन्हें पूरा करने के लिए आपको रॉ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो आपको सिटी इंटरफेस में ही मिलेंगे। इस प्रोसेस को तेजी से करने के लिए आपको फ्यूल शार्ड्स चाहिए होंगे, जो इन-गेम एक्टिविटी और मिशन पूरे करने पर मिलेंगे। टास्क पूरा करने के बदले आपको New Age Coin मिलेंगे, जिन्हें आप New Age Store में जाकर रिवॉर्ड के बदले रिडीम कर सकते हैं।

New Age Store आपको सिटी में ही मिलेगा। और सिटी में पहुंचने के लिए आपको फ्री फायर लॉबी स्क्रीन पर दाईं तरफ दिए हुए New Age आइकन पर टैप करना होगा। एक्सचेंज स्टोर में फिलहाल Classic Store मौजूद है, जहां आप New Age Coins के बदले कैरेक्टर बंडल समेत ढेरों रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इन रिवॉर्ड की लिस्ट और इनके लिए जरूरी न्यू आगे कॉइन की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं:

120 New Age Coins: Frosty Beach Bundle

50 New Age Coins: Monster Truck – Snow Cruiser

10 New Age Coins: Winterlands Weapon Loot Crate

5 New Age Coins: Redskull Figurine

10 New Age Coins: Weapon Royale Voucher

5 New Age Coins: Gold Royale Voucher

इसी इवेंट में आप 25 दिसंबर को एक फ्री रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। आपको बस 25 दिसंबर 4:00 से लेकर 26 दिसंबर 3:59 के बीच में गेम में लॉग-इन करके New Age City जाकर नीचे दिए हुए LOGIN REWARDS ऑप्शन पर टैप करना होगा। आपका फ्री रिवॉर्ड — Jingle Skull बैकपैक — आपकी इन्वेंटरी में जुड़ जाएगा।