Free Fire OB28 update रिलीज कर दिया गया है। यह नया अपडेट अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। फ्री फायर में इस नए अपडेट के साथ बहुत सारे नए फीचर्स जुड़े हैं, बहुत सारे पुराने फीचर्स में भी सुधार भी हुआ है। इसमें कई नए गेमिंग मोड भी इस अपडेट के साथ आएं हैं। इन सबके अलावा Free Fire OB28 update बहुत सारे नए Gun के साथ आता है, जबकि पुराने Gun में सुधार किया गया है। आइए हम आपको नए Guns की जानकारी देते हैं। यह बदलाव Clash Squad और Battle Royale में किया गया है। Also Read - Free Fire OB28 update में आया 1vs1 Airship मोड, बम्पर कार्स, Pet Rumble और बहुत कुछ

New Grenade – Ice Grenade Also Read - Free Fire OB28 update: Clash Squad में जुड़ी नई Grandmaster रैंक, Battle Royale में मुश्किल हुआ रिवाइव करना

Battle Royale & Clash Squad में उपलब्ध Also Read - Free Fire Redeem Codes 8 June: फ्री फायर खास कोड देंगे फ्री लूट क्रेट और ढेरों स्किन

Free Fire यह एक नया यूटिलिटी ग्रेनेड है, जो विस्फोट के बाद काफी ज्यादा नुकसान करने में सक्षम है। यह नया आईस ग्रेनेड दुश्मनों को उनके घेरे से बाहर निकलने पर मजबूर करता है।

Explosive Damage: 100

Explosion Radius: 5m

Ice Frost Radius: 5m

Ice Frost Duration: 10s

Deep Freeze- Ice Frost के अंदर वाले प्लेयर्स की मूवमेंट स्पीड 10%, रेट ऑफ फायर 20% तक कम करता है। Ice Frost में रहने के आधार पर 5~10 damage/s भी गेमर्स इसमें प्राप्त करेंगे। आइस फ्रॉस्ट सहयोगियों को भी प्रभावित करेगा।

New Weapon – Mini UZI

Battle Royale & Clash Squad में उपलब्ध

Mini UZI एक नया हथियार है। MIni UZI SMG बारूद के साथ पहला सेकेंडरी हथियार है। Mini UZI हाई रेट ऑफ फायर और एक्वेसी के साथ आता है।

Base Damage: 17

Rate of Fire: 0.055

Magazine: 18

Attachments: none

M1917

स्टेट्स एडजस्टमेंट

M1917 पहले अपनी असल क्षमता के मुताबिक परफोर्म नहीं कर पा रहा था और इसका कारण मिड-रेंज में होना वाला डैमज था। इस नए अपडेट के साथ फ्री फायर ने इस हथियार को कम से कम डैमेज होने वाला बना दिया है और यह अब पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगा।

Minimum damage: 36->45

Effective Range: +25%

Kord

स्टेट्स एडजस्टमेंट

Kord भी पहले बाकी LMGs के मुकाबले अच्छा परफोर्म नहीं करता था। इसमें Kord’s Machine Gun Mode दिया गया है। इससे रेट ऑफ फायर भी ज्यादा होगा। यह एसएमजी के खिलाफ मिड-टू-शॉर्ट दूरी के मुकाबले में ज्यादा कॉम्बेट हो सकता है।

Accuracy: +28%

Rate of fire in Machine Gun Mode: +25%

Damage Multiplier to Gloo Wall, Oil Barrel, and Vehicles: +100->+120%

M60

स्टेट्स एडजस्टमेंट

M60 ने भी उम्मीद के मुताबिक गेमर्स को खुश नहीं किया है। इस नए अपडेट के साथ Machine Gun Mode का रेट ऑफ फायर पहले से कहीं ज्यादा होगा इसलिए यह काफी खतरनाक भी हो जाएगा।

Damage Machine Gun Mode: +5

Damage Multiplier to Gloo Wall, Oil Barrel, and Vehicles: +60%

Kar98k

स्टेट्स एडजस्टमेंट

इस समय आमतौर पर Kar98k का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसका डैमेज आउटपुुट लॉन्ग रेंज के ARs की तुलना में पर्याप्त नहीं है। नए अपडेट के साथ Kar98k को एक छोटा बफ़र दिया जा रहा है ताकि इस स्नाइपर राइफल को लंबी दूरी से भी ज्यादा खतरनाक बनाया जा सके।