Free Fire में इस वक्त OB28 वर्जन चल रहा है और Garena अगली अपडेट को एडवांस सर्वर पर उतारने की तैयारी कर रहा है। Free Fire OB29 Advance Server 22 जुलाई को खुलेगा और यह 29 जुलाई को बंद हो जाएगा। इन्हीं डेट के बीच में OB29 को डाउनलोड किया जा सकेगा। फ्री फायर के सभी एंड्राइड प्लेयर इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं मगर iOS यूजर को इसके स्टेबल वर्जन का इंतजार करना पड़ेगा।

Free Fire के एडवांस सर्वर पर प्लेयर की प्रोग्रेस ग्लोबल वर्जन में ट्रांसफर नहीं होती। इस सर्वर का काम बस गेम में आने वाले नए फीचर्स को टेस्ट करना है। इसमें हिस्सा लेने के लिए यूजर के पास Activation Code होना चाहिए। यह कोड आपको Free Fire OB29 Advance Server के लिए रजिस्टर करने के बाद गेम की तरफ से मिलता है। आइए देख लेते हैं कि फ्री फायर के एडवांस सर्वर के लिए रजिस्टर कैसे करना है।

Garena Free Fire OB29 Advance Server: कैसे करें रजिस्टर

स्टेप 1: Free Fire Advance Server की अपनी खुद की वेबसाइट है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहीं जाना होगा। यह वेबसाइट है– ff-advance.ff.garena.com

स्टेप 2: वेबसाइट खुलने के बाद आपको “Login Facebook” बटन को दबाना होगा और उसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करना होगा

स्टेप 3: अब आपको यहां पर अपनी प्रोफाइल बनानी होगी जिसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर डालकर फॉर्म को भरना होगा

स्टेप 4: सारी जानकारी भरने के बाद आपको “Join Now” पर क्लिक करना होगा

इसके बाद डेवलपर इस एप्लीकेशन को रिव्यु करेगा। ऐसा जरुरी नहीं है कि सभी रजिस्टर्ड यूजर को Free Fire OB29 Advance Server का Activation Code मिल जाए। एडवांस सर्वर के स्लॉट लिमिटेड होते हैं इसलिए चुनिंदा यूजर्स को ही एक्टिवेशन कोड दिया जाता है। अगर आपको कोड मिल जाता है तो फिर आपको नया वर्जन डाउनलोड करना होगा।

इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग इन करना होगा। यह वही अकाउंट होगा जिसकी मदद से आपने OB29 Advance Server के लिए रजिस्टर किया है। अब आपको सामने “Download APK” का ऑप्शन मिलेगा। इसे डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टाल कर लीजिए। इसके बाद गेम को चालू करिए और फ्री फायर की तरफ से मिला हुआ Activation Code डाल दीजिए, बस।