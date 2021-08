Free Fire ने पिछले कुछ सालों में कामयाबी की कई सीढ़ियां पार कर ली हैं। मोबाइल सेगमेंट के बैटल रॉयल टाइप में फ्री फायर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गेम्स में से एक बन गया है। गूगल प्ले स्टोर पर इस गेम के डाउनलोड की संख्या 1 अरब के पार पहुंच गई है। गरीना ने इस मौके पर कई यूनीक एक्टिविटी का ऐसा किया है, जो उसकी चौथी एनवरसरी का हिस्सा होंगी। Free Fire OB29 Update के बाद गेम में एक नया इवेंट जोड़ा गया है, जो प्लेयर्स को एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स जीतने का मौका देता है। Also Read - How to find your Free Fire ID: आसान है तरीका, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

Free Fire OB29 update में कैसे मिलेंगे रिवॉर्ड्स

गरीना ने गूगल प्ले स्टोर पर एक अरब डाउनलोड पूरा होने के मौके पर नया इवेंट Claim Reward जोड़ा है। इस इवेंट में यूजर्स को कई रिवॉर्ड्स- Mr Shark backpack, Egg Grenade, Lightning Strike surfboard और 5x Weapon Royale Voucher मिलते हैं। Also Read - Free Fire 4th Anniversary अपडेट के साथ गेम में जुड़े ये 5 धांसू फीचर्स

4 अगस्त 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच फ्री फायर में साइन इन करने वाले प्लेयर्स इन रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल होंगे। यानी इन रिवॉर्ड्स को जीतने के लिए यूजर्स को महज लॉगइन करना होगा। आइए जानते हैं आप इन रिवॉर्ड्स को कैसे क्लेम कर सकते हैं। Also Read - Free Fire ने प्ले स्टोर पर पूरे किए 100 करोड़ डाउनलोड, फ्री में दे रहा कई सारे इनाम

सबसे पहले प्लेयर्स को Garena Free Fire ओपन करना होगा और इवेंट सेक्शन में कैलेंडर आइकन पर टैप करके जाना होगा।

इसके बाद यूजर्स को Claim Reward को सलेक्ट करना होगा।

अब आपको चार में से एक आइटम को चुनना होगा।

इसके बाद आपको सिर्फ क्लेम बटन पर क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, जिसमें आपको अपने चुनाव को कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा।

बता दें कि आपको अपना रिवॉर्ड सोच समझ करना चुनना चाहिए। क्योंकि आप इसे दोबारा बदल नहीं सकेंगे। गौरतलब है कि 4 अगस्त को Free Fire OB29 update जारी हुआ है, जिसमें नए फीचर, एक नया मोड, दो नए कैरेक्टर और एक पेट आदि जोड़े गए हैं।