Free Fire OB30 Advance Server की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और अब गरेना इसे अपकमिंग पैच के साथ भेजने वाला है। इस नए अपडेट का यूजर्स काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसमें यूजर्स को नए कैरेक्टर्स, एक नया पेट, मल्टीपल फायर गन्स और गेमप्ले की रिकॉर्डिंग समेत कई खास फीचर्स भी मिलेंगे।

डेवलपर ने अपने इस नए अपडेट को प्रमोट करने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसके जरिए यूजर्स को नए अपडेट के कुछ खास फीचर्स के बारे में पता चला है।

New characters

यूजर्स को उम्मीद है कि Free Fire OB30 Advance Server अपडेट के साथ दो नए मिस्ट्री कैरेक्टर भी आएंगे। पिछले अपडेट्स में कम से कम एक नए कैरेक्टर्स को पेश किया गया था। दो मिस्ट्री कैरेक्टर्स में से पहले की एबिलिटी का नाम Memory Mist है जबकि दूसरे कैरेक्टर की एबिलिटी का नाम Buzzer Beater.है।

New weapons

इसमें दो नए हथियार शामिल हैं। एक ट्रीटमेंट शॉटगन है और दूसरा ट्रीटमेंट स्नाइपर है। ये ट्रीटमेंट गन्स जैसे हैं और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाते हुए टीम के साथियों को ठीक कर सकते हैं। प्लेयर्स को यह भी उम्मीद है कि ये दोनों खेल में जोड़ें जाएंगे।

New Pet

एडवांस सर्वर में एजेंट होप नाम का एक Pet भी शामिल है जिसे गेम में शामिल किया जा सकता है। अब देखना होगा कि इनमें से क्या-क्या यूजर्स को इस नए अपडेट में मिलता है और उन्हें इन सभी को यूज करने में कितना मजा आता है।

Training Ground revamped

Free Fire के नए अपडेट के सबसे जरूरी बदलावों में से एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। कॉम्बेट जोन को क्लिन किया जाता है, जिससे यूजर्स अपने स्किल्स को ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है।

Airdrop Vending Machine

Airdrop Vending Machine को बैटल रॉयल मोड में एड किया जाएगा। यूजर्स FF टोकन खर्च करके हाई-टायर कॉम्बेट खरीद सकते हैं।

Replay function

नए अपडेट में रिप्ले फंक्शन पर हर किसी की नजर तो जरूर होगी। हालांकि अभी तक सटीक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना निश्चित है कि यह गेम-चेंजर साबित होगा।