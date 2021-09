Free Fire OB30 अपडेट का दिन और समय आया सामने, जानें क्या होगा नया

Free Fire OB30 की टेस्टिंग अडवांस सर्वर पर पूरी हो चुकी है और गरेना अब गेम के नए वर्जन को सभी के लिए रिलीज करने वाला है। 28 सितम्बर 2021 को फ्री फायर का नया वर्जन एंड्राइड और iOS यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर आ जाएगा। इसके साथ ही Free Fire Max का ग्लोबल लॉन्च भी मंगलवार को होगा। Also Read - Free Fire में इंडियन सर्वर के लिए फ्री मिल रहे AWE Duke Swallowtail समेत कई धांसू रिवॉर्ड, जानें कैसे पाएं

Free Fire OB30 Update टाइमिंग

Free Fire OB30 अपडेट का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्जन में प्लेयर्स को नए कैरेक्टर्स, एक नया पेट, नई गन्स और गेमप्ले की रिकॉर्डिंग समेत कई खास फीचर्स भी मिलेंगे। नए वर्जन के रोलआउट होने से पहले फ्री फायर मेंटेनेंस पीरियड में जाएगा। प्लेयर्स नए वर्जन को शायद मंगलवार 10:00 am से लेकर 11:30 am के बीच इंस्टॉल कर पाएं। अपडेट के लाइव होने के बाद एंड्राइड यूजर्स गेम का APK डाउनलोड करके भी इसे चला सकते हैं।

Free Fire के नए वर्जन में क्या होगा नया

नए कैरेक्टर: Free Fire OB30 अपडेट के साथ गेम में दो नए कैरेक्टर आ सकते हैं। आम तौर पर फ्री फायर की बड़ी अपडेट के साथ में कमज-कम एक नया कैरेक्टर आता है। एडवांस सर्वर में प्लेयर्स को दो मिस्ट्री कैरेक्टर्स दिखाई दिए हैं, जिनमें से पहले की एबिलिटी का नाम Memory Mist है जबकि दूसरे कैरेक्टर की एबिलिटी का नाम Buzzer Beater।है।

नए वेपन: फ्री फायर की नई अपडेट के गेम में दो नए हथियार जुड़ सकते हैं। एक ट्रीटमेंट शॉटगन है और दूसरा ट्रीटमेंट स्नाइपर है। ये गन्स अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाते हुए टीम के साथियों को ठीक कर सकते हैं।

नया पेट: OB30 एडवांस सर्वर में एजेंट होप नाम का एक Pet शामिल है, जिसे गेम के स्टेबल वर्जन में शामिल किया जा सकता है।

इन बदलाव के साथ नए वर्जन में प्लेयर्स को ट्रेनिंग ग्राउंड में बदलाव देखने को मिल सकता है, बैटल रोयाल मोड में एयरड्राप वेंडिंग मशीन को जोड़ा जाएगा और हमें इसमें नया रिप्ले फंक्शन भी देखने को मिल सकता है।