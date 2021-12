Free Fire ने बनाया Chrono और Maxim को कमजोर, जानें OB31 में कौनसे कैरेक्टर हुए ताकतवर

Free Fire OB31 Update आ गया है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेंटेनेंस पीरियड खत्म होने के बाद आप नए वर्जन को अपने फोन पर खेल पाएंगे। नए अपडेट के साथ गेम में नए फीचर्स जोड़े गए हैं और गेम के मोड्स से लेकर गन्स और कैरेक्टर्स के स्टैट्स तक में बदलाव किए गए हैं। Also Read - Free Fire OB31 Update को Google Play Store और Apple App Store से ऐसे करें डाउनलोड, तरीका है बहुत आसान

Free Fire ने नए अपडेट के साथ Chrono की एबिलिटी को थोड़ा कमजोर बनाया है, क्योंकि इनका मानना है कि यह बहुत ज्यादा मजबूत थी। इसके साथ ही गेम ने Maxim की एबिलिटी को भी कमजोर बनाया है। जिन प्लेयर्स की एबिलिटी को बेहतर किया गया है, उनमें शामिल हैं– Thiva, D-bee और K। आइए इन बदलाव को डिटेल में जानते हैं।

Free Fire OB31 Character Adjustment

Chrono और Maxim हुए कमजोर

Chrono: फ्री फायर के OB31 वर्जन में Chrono की स्किल Time Turner को थोड़ा कमजोर किया गया है। अब प्लेयर्स इस कैरेक्टर के साथ पहले की तरह फोर्स फील्ड के अन्दर से दुश्मन पर हमला नहीं कर सकते। मगर गेम ने इसी के साथ शील्ड के टाइम को भी बढ़ा दिया है। स्टैट में बदलाव इस तरह हैं:

फोर्स फील्ड का डैमेज रिडक्शन 600 से 800 हो गया है

इफेक्ट अब 3/3/4/4/5/5s की जगह 4/4/5/5/6/6s तक रहेगा

कूलडाउन पीरियड 250/242/235/229/224/220s की जगह 180/164/150/138/128/120s तक रहेगा

फोर्स फील्ड के अन्दर से अब आप बाहिरी दुश्मन पर फायर नहीं कर सकते

स्किल के साथ मिलने वाली मूवमेंट स्पीड बूस्ट को हटा दिया गया है

Maxim: फ्री फायर के नए वर्जन में Maxim कैरेक्टर की स्किल को भी कमजोर बनाया गया है। Gluttony स्किल की मदद से मेड-किट इस्तेमाल करने का टाइम कम हो जाता है। फ्री फायर का कहना है कि ये इस टाइम रिडक्शन की दर को कम कर रहे हैं। MedKits इस्तेमाल करने में तेजी को 15/18/22/27/33/40% से घटाकर 5/8/12/17/23/30% कर दिया गया है।

K, D-Bee, Thiva बने ताकतवर

K: इस कैरेक्टर की स्किल को बेहतर बनाया गया है। K की Master of All स्किल को सुधारने के लिए कैरेक्टर की EP recovery और Max EP को बढ़ा दिया गया है। Psychology Mode में Recover 2->3 EP every 3/2.8/2.6/2.4/2.2/2s -> 2.2/2/1.8/1.6/1.4/1s, up to 100/110/120/130/140/150 -> 150/170/190/210/230/250 EP।

D-Bee: फ्री फायर ने D-Bee कैरेक्टर की एक्यूरेसी को बेहतर कर दिया है। OB31 वर्जन में इसकी Bullet Beats स्किल की मदद से एक्यूरेसी अब 10/13/17/22/28/35% की जगह पर 20/23/27/32/38/45% होगी।

Thiva: फ्री फायर OB31 अपडेट के बाद Thiva की एबिलिटी Vital Vibes पहले से ज्यादा मजबूत होगी। इसका रिवाइवल टाइम घट जाएगा। Rescue (help-up) स्पीड को 5/8/11/14/17/20% से बढ़ाकर 10/13/16/19/22/25% कर दिया गया है।