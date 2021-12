Free Fire में इस वक्त New Age थीम चल रही है, जिसके तहत गेम में कई सारे इवेंट्स मौजूद हैं। यहां प्लेयर्स विंटर से जुड़े कपड़े, गियर और दूसरे रिवॉर्ड जीत सकते हैं। गेम डेवलपर ने आज, 20 दिसंबर को एक नया इवेंट शुरू किया है, जहां आपको आसान से मिशन पूरे करने होंगे और बदले में ढेरों रिवॉर्ड मिलेंगे। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। Also Read - Free Fire में इस सप्ताह पा सकते हैं Evil Slayer और Blood Buster बंडल, जानें कैसे

Free Fire: Play till the Rising Day

Free Fire में New Age थीम के तहत एक नया इवेंट Play till the Rising Day जोड़ा गया है। यह इवेंट गेम में 20 दिसंबर को शुरू हुआ है और 26 दिसंबर तक लाइव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स Leg Pockets, Universal Fragment, Bounty Token और Winter Basher स्किन भी पा सकते हैं।

इवेंट में मौजूद रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको कुछ मिशन पूरे करने होंगे, जिनमें लॉग-इन करने और मैच खेलने से लेकर एनिमी का सफाया करने और Booyah पाना तक शामिल है। Play till the Rising Day के मिशन और रिवॉर्ड नीचे लिखे हुए हैं:

Login 4 Days: 3x Leg Pockets

3x Leg Pockets Play 10 Matches: 3x Bounty Tokens

3x Bounty Tokens Kill 30 Enemies: 500x Universal Fragments

500x Universal Fragments Booyah 8 times: Winter Basher

New Age में मिलेंगे और भी रिवॉर्ड

Free Fire ने New Age के तहत एक टॉप-अप इवेंट भी चालू किया है, जहां आप एक तय नंबर के डायमंड खरीदकर Pan – Sauce Swagger स्किन और Big Smash इमोट पा सकते हैं। पैन स्किन पाने के लिए 100 डायमंड खरीदने होंगे और इमोट पाने के लिए 300 डायमंड रिचार्ज करने होंगे। Big Smash Top Up इवेंट गेम में 22 दिसंबर तक चलेगा। ये ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर ये रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, मगर डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे।