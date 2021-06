Free Fire Pro League 2021 का दूसरा मैचडे कल यानी 27 जून को समपन्न हो गया है। Group B और Group C के बीच कल की प्रतियोगिता में 4 Unknown ने 136 प्वाइंट्स और 69 किल्स के साथ जीत हासिल की। Team Chaos ने दो स्थानों की छलांग लगाकर 43 किल्स और 11 प्वाइंट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं, तीसरे स्थान पर 42 किल्स और 111 प्वाइंट्स के साथ Last Breath रही। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 27th June: जानें आज के रिडीम कोड की हर details

Team Elite ने कल ही FFPL 2021 में अपनी यात्रा शुरुआत की थी। यह 101 प्वाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर रही है। TSM.FTX Old Monk टीम MVP स्टैंडिंग में टॉप पर और Team Elite Pahadi दूसरे स्थान पर रही है।

Free Fire Pro League 2021 Summer Day 2 Details

बता दें कि पहला मैच Bermuda के क्लासिक मैप पर खेला गया था। इस मैच में सात एलिमिनेशन के साथ Last Breath ने जीत हासिल की थी। Team Chaos ने छह किल्स के साथ दूसरा स्थान और 4 Unknown ने तीन किल्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है।

वहीं, Purgatory पर खेले गए दूसरे मैच की विजेता टीम 15 फ्रैग के साथ TSM.FTX रही थी। इसके बाद दूसरा स्थान छह फ्रैग के साथ Team D Esports और तीन फ्रैग के साथ Team Elite ने हासिल किया थी। Old Monk से लेकर TSM तक, टीम्स ने मैच में सात-सात फ्रैग हासिल किए थे।

इसके बाद तीसरा मैच Kalahari के Desert मैप पर खेला गया था। इस मैच को नौ फ्रैग्स के साथ Team D Esports ने जीता था। TSM FTX दो किल्स के साथ तीसरे स्थान पर रही है। Team Elite और Survivor 4AM ने चार-चार किल्स हासिल किए हैं।

Team Elite ने चौथे मैच में 13 फ्रैग्स के साथ जीत हासिल की है। TSM FTX ने मैच में नौ फ्रैग के लिए आक्रामक गेमप्ले दिखाया। चौथे मैच के अंत में TSM 65 प्वाइंट्स के साथ प्वाइंट टेबल के टॉप पर थी। इसके बाद दूसरा नंबर 60 प्वाइंट्स के साथ Team Elite का था। हालांकि, टीम एलीट ने नौ किल्स के साथ दिन का पांचवां मैच जीतकर उनकी जगह ले ली थी। TSM और LVL Iconic दोनों ने मैच में नौ दुश्मनों को एलिमिनेट किया। Team Elite ने आठ फ्रैग्स के साथ फिर छठवां और फाइनल मैच जीता।