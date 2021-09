Free Fire Pro Series 2021 के लिए इन टीमों को किया गया इनवाइट

Free Fire Pro Series का लीग चरण 10 सितंबर, 2021 से शुरू होने वाला है। स्मार्टफोन कंपनी POCO के सहयोग से मोबाइल चिपमेकर Snapdragon द्वारा आयोजित होने वाला यह साल का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट के लिए 24 टीमों को बुलाया गया है, जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। ये टीमें खिताब और इनाम के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी। Snapdragon Conquest Free Fire Pro Series 2021 के लिए बुलाई गई 24 टीमों की लिस्ट नीचे से देखें। Also Read - Free Fire में शुरू हुआ 'Racer Top Up' इवेंट, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें और पाएं 2 बेहतरीन Rewards

Free Fire Pro Series 2021 के लिए इन टीमों को कियी गया इनवाइट

Total Gaming

Life Hackers

Head Hunters

Team Elite

Godlike

Chemin Esports

Team Chaos

4 Unknown

Desi Gamers

Team Mayhem

Two Side Gamers (TSG)

PVS Gaming

Blind

TSM-FTX

Blood Bashers

Raven Esports

Team D Esports

Enigma Gaming

Anlusg Free Fire Esports (AFF)

LVL- Iconic

UG Mania

Nemesis

Never Broke Down

EA

FFIC Spring के चैंपियन Galaxy Racer को इस टूर्नामेंट के लिए नहीं बुलाया गया है। 4 गैलेक्सी रेसर प्लेयर ने हाल ही में संगठन छोड़ दिया है और FFIC Fall में Never Broke Again के लिए खेल रहे हैं। इन्हें इस टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया है। टूर्नामेंट के फाइनल स्टेज में टॉप 12 टीमें दो दिन तक खेलेंगी। बता दें कि इन 12 टीमों में से 6 लीग स्टेज और 6 वाइल्ड कार्ड टीम होंगी। इसमें से टॉप टीम को Snapdragon Conquest Free Fire Pro Series के चैंपियन के तौर पर नवाजा जाएगा। Also Read - Free Fire Racer top up event में फ्री पा सकते हैं legendary rewards

मिलेगा क्या इनाम?

Snapdragon ने पिछले इवेंट की अपेक्षा इस इवेंट का प्राइज पूल लगभग 40 प्रतिशत कम है। Snapdragon Conquest Free Fire Pro Series का प्राइज पूल 30 लाख रुपये है। जीतने वाली टीम को इसका एक तिहाई हिस्सा मिलेगा। उन्हें 10 लाख रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 5 लाख और तीसरा स्थान हासिल करने वाली टीम को 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। Also Read - Free Fire Max या BGMI: एक धांसू तो दूसरा धमाकेदार, जानें कौनसा बैटल रॉयल गेम है सबसे अच्छा

इस टूर्नामेंट को Qualcomm Snapdragon Conquest के YouTube चैनल पर देखा जा सकेगा। Qualcomm Free Fire Open 2020 में 4 Unknown विजेता रही थी। Snapdragon Conquest Free Fire Pro Series में इसका प्रदर्शन देखा काफी मदेजार होगा।

TSM-FTX और Team Elite को भी लोग देखने के लिए तैयार बैठे हैं। TSM Roster ने 29 अगस्त को हुआ ESPL टूर्नामेंट जीता है।