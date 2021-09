Free Fire Pro Series League Stage का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। दूसरे सप्ताह के पहले दिन कई टीमों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। पहले दिन की तरह ही दूसरे दिन भी कई टीमों ने धमाल मचाया है। Snapdragon Conquest: Free Fire Pro Series 2021 के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन का समापन कल यानी 22 सितंबर को हो गया है। Also Read - Free Fire में मिल रहा फ्री में Moco Accessories पाने का मौक, जानें कैसे

इस दिन Blind Esports का जलवा देखने को मिला। टीम ने 102 पॉइंट के साथ ओवरऑल पॉइंट स्टैंडिंग में टॉप पर अपनी जगह बनाई है। वहीं, 85 पॉइंट के साथ 4 Unknown दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद लिस्ट में तीसरा स्थान 79 पॉइंट के साथ UG Mania ने हासिल किया। इस दिन की पूरी डिटेल और टॉप प्लेयर्स आदि जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Bermuda Map के साथ लॉन्च होगा Free Fire Max, जानें गेमर्स को क्यों आएगा डबल मजा!

Free Fire Pro Series Week 2 Day 2 Details

Free Fire के दूसरे दिन का पहला मैच Group A और C के बीच Bermuda पर खेला गया था। इस मैच में Evil Army ने जीत हासिल की था। मैच का MVP (Most Valuable Player) Black Tiger बना था। दूसरा मैच Kalahari के Desert मैप पर खेला गया था। इसे 4 Unknown ने जीता था। इसके और Evil Army के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन Anand ने अपनी टीम को विजेता बनाया और 5 फ्रैग्स के साथ MPV भी बना। Also Read - Free Fire का Luqueta हर लेवल पर देगा HP, जानें इस कैरेक्टर की खास बात

तीसरा मैच Groups B और D के बीच हुआ था। इसमें 11 फ्रैग के साथ Blind टॉप पर रही। वहीं, 5 फ्रैग प्राप्त करके आकाशदीप MPV बना। चौथा मैच में Desi Gamers का जलवा दिखा। इसने 10 किल्स हासिल किए और Blind 8 फ्रैग के साथ दूसरे नंबर पर रहा।

पांचवां मैच 4Unknown ने 13 फ्रैग के साथ जीता था। फाइनल मैच में AFF Esports ने 6 फ्रैग के साथ जीत हासिल की है। 101 किल्स और 423 पॉइंट के साथ ओवरलऑल में Blind Esoprts टॉप पर रही। 353 पॉइंट के साथ 4 Unknown ने दूसरा स्थान हासिल किया। 298 पॉइंट के साथ Evil Army तीसरे नंबर पर आई। लोकप्रिय टीम Elite ने 29 पॉइंट के साथ छठा स्थान हासिल किया है।

Top 5 Pro Squad Players for Free Fire Pro Series Week 2 Day 2

4 Unknown Anand

4 Unknown Deadsoul

Blind AkashDip

Evil Army Black Tiger

Top 5 Players

टॉप प्लेयर्स की बात करें तो 4 Unknown के आनंद 10 किल्स के साथ पहले स्थान पर, Blind के आकाशदीप 9 किल्स के साथ दूसरे स्थान पर, Blind के अभेय 8 किल्स के साथ तीसरे स्थान पर, 4 Unknown के राधेत्क्री 7 किल्स के साथ चौथे स्थान पर और Life Hackers के तनेजा 7 किल्स के साथ पांचवें स्थान पर है।