Free Fire Racer top up event: Free Fire में गन स्किन, बंडल्स, कैरेक्टर समेत कई सार आइटम्स की एक लंबी श्रृंखला है। इसमें कॉस्मेटिक आइटम्स की भरमार है। हालांकि, इन्हें खरीदने के लिए प्लेयर्स को डायमंड खर्च करने होते हैं। यह इन-गेम करेंसी और इसके लिए असली पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन गेम डेवलपर्स कई ऐसे मौके लेकर आते हैं जब प्लेयर्स इन आइटम्स को फ्री में हासिल कर सकते हैं। टॉप अप इवेंट में डेवलपर्स यूजर्स को विभिन्न रिवॉर्ड्स पाने का मौका देते हैं। यह गेम के रेगुलर फीचर होते हैं और एक के एक्सपायर होने के बाद प्लेयर्स दूसरा फीचर इसमें जोड़ते रहते हैं।

Free Fire Racer top up event: मिलेंगे एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स

Musical Top Up II इवेंट के पूरा होने के साथ एक नया इवेंट गेम में आ गया है। McLaren थीम पर आधारित ये Free Fire Racer top up event एक्सक्लूसिव बैकपैक और वीइकल स्किन के साथ आता है। इन रिवॉर्ड्स को पाने के लिए प्लेयर्स को निश्चित संख्या में डायमंड खरीदने होंगे। बता दें कि प्लेयर्स को डायमंड 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच खरीदने होंगे। MCL – FF Cyber Neon पाने के लिए प्लेयर्स को 200 डायमंड का टॉप अप करना होगा। वहीं Max Throttle Backpack पाने के लिए 500 डायमंड का टॉप अप करना होगा।

बता दें कि टॉप अप इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड्स फ्री होते हैं। क्योंकि यूजर्स को इन रिवॉर्ड्स को खरीदने के लिए डायमंड खर्च नहीं करने होते हैं। हालांकि, डायमंड खरीदने के लिए यूजर्स को असली पैसे खर्च जरूर करने पड़ते हैं। प्लेयर्स को ऊपर दी गई संख्या में डायमंड खरीदने के बाद कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसकी मदद से वह रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं।