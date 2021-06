Free Fire का Rampage 3.0 इवेंट अब काफी नजदीक है। यह इवेंट 18 जून से शुरू होगा। इस इवेंट में गेमर्स को शैडो अर्थशेकर बंडल, ज्वालामुखीय बवंडर (Volcanic Whirlwind) समेत बहुत सारे मुफ्त थीम मिलेंगे। गेम के डेवलपर्स ने हाल ही में एक नया रैम्पेज पास जोड़ा है जो फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के लिए कई रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। आइए इस आर्टिकल में हम आपको Garena Free Fire के Rampage Pass का डिटेल्स बताते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes: OB28 अपडेट के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड्स को कैसे पाएं?

Rampage Pass in Free Fire

Free Fire Rampage 3.0 इवेंट के लिए Rampage Pass की शुरुआत आज यानी 15 जून से हुई है और यह 21 जून तक उपलब्ध रहेगी। प्लेयर्स 99 डायमंड्स की कीमत पर इसे खरीद सकते हैं। यह पास तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। Also Read - Free Fire Redeem Codes 15 June: मिलेंगे वेपन और डाइमंड रोयाल वाउचर जैसे रिवार्ड

Daily Login Rewards

प्लेयर्स इस सेक्शन में डेजिगनेटेड रिवॉर्ड पाने के लिए हर दिन लॉग इन कर सकते हैं। आइटम्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है: Also Read - Free Fire Emote 15 June: फ्री में मिलेगा लेजेंडरी इमोट्स, जानिए तरीका

M60 – Shadow Earthshaker (1d)

Katana Whirlwind Blade (1d)

M60 – Volcanic Whirlwind (1d)

Mythos Four (1d)

M60 – Frost Sabertooth (1d)

Motor Bike Cobra (1d)

M60 – Azure Stormbringer (1d)

Gloo wall – Rebel Academy (Bonus Reward)

प्लेयर्स डेली लॉगिन रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने के बाद बॉनस रिवॉर्ड्स के लिए क्लेम कर सकते हैं।

Daily missions and shop

प्लेयर्स को टाइगर टोकन पाने के लिए तीन डेली मिशन्स को पूरा करना होता है।, जिसे वो दुकान से अलग-अलग सामान खरीदने के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। इन मिशन्स को गोल्ड खर्च करके रिफ्रेश किया जा सकता है।

Lucky Koi Thompson – 20 tiger tokens

Bounty play card (7d) – 8 tiger tokens

Magic Cube Fragment – 5 tiger tokens

Weapon Royale Voucher – 5 tiger tokens

Gold Royale Voucher – 2 tiger tokens

100x Universal fragments – 2 tiger tokens

मैच खेलें और रिवॉर्ड्स जीतें

स्पिन का एक मौका पाने के लिए यूजर्स को गेम खेलना ही चाहिए, जिसके बाद प्लेयर्स की किस्मत के अनुसार उन्हें चार में से एक रिवॉर्ड मिलेगा। प्लेयर्स एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 स्पिन का मौका पा सकते हैं।

इसके अलावा प्लेयर्स के पास 20 स्पिन के साथ फीमेल क्रिमसन पार्कौर बंडल (Female Crimson Parkour Bundle) ग्रैंड प्राइज जीतने की गारंटी होती है।

Rampage Pass खरीदने के लिए नीचे लिखे स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1: Free Fire गेम को खोलने के बाद राइट साइड में मौजूद ‘calender’ आइकॉन को क्लिक करें।

स्टेप 2: News Tab के अंदर ‘Rampage Pass’ को चुनें और ‘Go To’ बटन को क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद प्लेयर्स को ‘upgrade now to receive these awesome rewards’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4: अब एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आपसे पास खरीदने का कंफर्मेशन मांगा जाएगा। वहां आपको ok का ऑप्शन चुनना होगा।