Free Fire Redeem Code 6 January Update: फ्री फायर खेलने वाले प्लेयर्स के लिए Redeem Code बहुत जरूरी होते हैं। इनके जरिए वे फ्री में कई आइटम पा सकते हैं। गेम के डेवलपर समय-समय पर रिडीम कोड जारी करते हैं। बता दें कि सभी सर्वर के लिए अलग-अलग फ्री फायर रिडीम कोड जारी किए जाते हैं और वहीं के प्लेयर्स को उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड मिलता है। Also Read - Garena Free Fire में इस सप्ताह पा सकते हैं धांसू M1887 गन स्किन्स, जानें कैसे

इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में वेपन, इमोट और गन स्किन जैसे आइटम को इन-गेम शॉप से भी खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके लिए डायमंड देने पड़ते हैं। इस वजह से हर कोई आइटम नहीं खरीद पाता है। इन प्लेयर्स को Garena द्वारा जारी किए गए रिडीम कोड पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। कोई भी भी बहुत समय के लिए एक्टिव नहीं रहता है। एक समय के बाद वह एक्सपायर हो जाता है। यही कारण है कि Free Fire Redeem Code को तुरत रिडीम कर लेना चाहिए। Also Read - Free Fire के BR Mode में अगर आपको धांसू जीत चाहिए, तो इन बेहतरीन टिप्स का जरूर रखें ख्याल

Free Fire में मिल रहा गन स्किन और इमोट पाने का मौका

रिडीम कोड के अलावा प्लेयर्स इवेंट के माध्यम से भी रिवॉर्ड पा सकते हैं। Garena Free Fire में इन दिनों कई इवेंट चल रहे हैं, जिसमें प्लेयर्स को गन स्किन और कई शानदार आइटम पाने का मौका मिल रहा है। गेम में चल रहे New Age Top Up Event में डायमंड टॉप अप करके प्लेयर्स इमोट, बैकपैक और बाइक स्किन पा सकते हैं। साथ ही आज से शुरू हुए M1887 Spin Event में प्लेयर्स को 4 गन स्किन पाने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा वे Free Fire January Redeem Code के जरिए भी कई आइटम पा सकते हैं। यहां पर Redeem Code for January 2022 और उन्हें रिडीम करने का तरीका बताया गया है। Also Read - 2022 में सबसे खास होंगे Free Fire के ये पांच धांसू Bundles, जानें इनकी खास बातें

Garena Free Fire Redeem Code January Update

इंडोनेशिया सर्वर के लिए

Redeem code – FF119MB3PFA5

Rewards – Atlantic Warrior (Shoes) and Wasteland Roamer (Head)

सिंगापुर सर्वर के लिए

Redeem code – WJ7AGANR8ASK

Rewards – Giftbox Token

Redeem code – SFS29ERU9TDS

Rewards – Musical Monkey

How To Redeem Free Fire Code January?

Free Fire Redeem Code को रिडीम करने के लिए प्लेयर्स को सबसे पहले फ्री फायर की रिवार्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट reward.ff.garena.com पर जाना होगा।

यहां प्लेयर्स को Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID या Twitter अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा।

अब ऊपर बताए गए रिडीम रोड डालें। ऐसा करते ही Free Fire Redeem Code Reward गेम के वॉल्ट में ऐड हो जाएंगे।

ध्यान रखें कि अगर ऊपर बताए गए कोड को रिडीम करने पर आपको स्क्रीन पर Failed to Redeem जैसा कोई एरर मैसेज दिख रहा है तो समझ जाएं कि या तो कोड एक्सपायर हो गया है। या फिर आरेक रीजन के लिए नहीं है।