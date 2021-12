Free Fire redeem code for 16 December: Free Fire में कई कॉस्मेटिक आइटम्स मिलते हैं, जिसमें पेट्स, इमोट्स, कैरेक्टर्स, ग्लू वॉल, गन स्किन, वेपन स्किन समेत कई आइटम मिलते हैं। इन आइट्म्स को गेमर्स काफी पसंद करते हैं। हालांकि, फ्री फायर में मिलने वाले इन आइटम्स को खरीदने के लिए डायमंड की जरूरत होती है। चूंकि डायमंड खरीदने के लिए प्लेयर्स को असली पैसे की जरूरत होती है, लेकिन सभी प्लेयर्स इन्हें हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में प्लेयर्स दूसरे तरीकों की तलाश में रहते हैं, जिसमें से एक रिडीम कोड भी है। Also Read - Free Fire New Age इवेंट में फ्री पा सकते हैं Frozen Clown Skyboard स्किन, जानिए तरीका

बता दें कि Free Fire Redeem Code 12 अंकों का कोड होता है, जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों शामिल होते हैं। इन कोड्स को इस्तेमाल कर आप कई रिवॉर्ड्स को हासिल कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह रिवॉर्ड्स रीजन स्पेसिफिक होते हैं यानी यह जिस रीजन के लिए जारी होता है, उसी रीजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं फ्री फायर में मिल रहे लेटेस्ट रिडीम कोड और उसके रिवॉर्ड की डिटेल्स।

Free Fire redeem code for 16 December

Redeem code: FF11NJN5YS3E

रिवॉर्ड्स- Season of Love Surfboard और Mob Boss Loot Crate

ध्यान दें कि यह रिडीम कोड इंडोनेशिया सर्वर के लिए है। किसी दूसरे सर्वर में यूजर्स इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही रिडीम कोड निश्चित समय के लिए होते हैं और एक समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसे में गेमर्स को जल्द से जल्द इन कोड्स को इस्तेमाल करना चाहिए।

कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रिडीम कोड?

रिडीम कोड को आप सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इन्हें रिडिम्प्शन साइट पर जाकर रिडीम करना होगा। इसके बाद ही प्लेयर्स इन कोड्स के साथ मिलने वाले रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्लेयर्स इन्हें कैसे रिडीम कर सकते हैं।