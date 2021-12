Free Fire redeem code for 23 December: Free Fire में प्लेयर्स हमेशा कॉस्मेटिक्स आइटम्स की तलाश में रहते हैं। हालांकि, एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक्स आइटम्स को हासिल करने के दो तरीके हैं, जिसमें रिडीम कोड और इवेंट्स दोनों शामिल हैं। Free Fire में New Age कैंपेन चल रही है, जिसमें डेवलपर्स लगातार नए नए इवेंट्स जोड़ते रहते हैं। इसके साथ ही गेम डेवलपर्स Free Fire Redeem Codes जारी करते रहते हैं। Also Read - Free Fire Rising Day top up इवेंट, ऐसे फ्री मिलेगी ग्लू वॉल स्किन और Katana

ध्यान दें कि Free Fire Redeem Codes 12 डिजिट का स्पेशल कोड होता है, जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों शामिल होते हैं। हालांकि, इवेंट्स और रिडीम कोड में अंतर होता है। जहां इवेंट्स में हर कोई हिस्सा ले सकता है, वहीं रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं और यह कुछ ही घंटों के लिए ही उपलब्ध होते हैं। आइए जानते हैं लेटेस्ट कोड्स और उसके साथ मिलने वाले रिवॉर्ड्स की डिटेल्स। Also Read - Free Fire Redeem Code Today (22 December): आज फ्री में मिलेंगे Pets समेत ये धांसू आइटम

Free Fire redeem code for 23 December

रिडीम कोड: FF1164XNJZ2V Also Read - Free Fire में कैसे मिलेगी Snow Slicer Machete स्किन फ्री, जानिए आसान तरीका

रिवॉर्ड: Winterland Snowboard और 1x Pink Devil Weapon Loot Crate

जैसा की पहली ही बताया गया है कि रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यह कोड्स भी इंडोनेशिया सर्वर के लिए जारी किए गए हैं और सिर्फ उसी रीजन के प्लेयर्स ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी अन्य रीजन का प्लेयर्स इस कोड को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उसे एरर का मैसेज नजर आएगा।

कैसे कर सकते हैं रिडीम?

रिडीम कोड इस्तेमाल करने के लिए प्लेयर्स को अपनी आधिकारिक आईडी का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान दें कि गेमर्स गेस्ट आईडी से फ्री फायर रिडीम कोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

सबसे पहले प्लेयर्स को फ्री फायर की आधिकारिक रिवॉर्ड रिडिम्प्शन साइट https://reward.ff.garena.com/en पर जाना होगा।

वेबसाइट पर प्लेयर्स को अपने फ्री फायर अकाउंट्स से लॉगइन करना होगा। प्लेयर्स को यहां पर कई विकल्प मिलते हैं।

यूजर्स को यहां टेक्स्ट बॉक्स में रिडीम कोड एंटर करना होगा और कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद प्लेयर्स इन-गेम मेल सेक्शन में जाकर रिवॉर्ड को हासिल कर सकते हैं।

ध्यान दें कि रिडिम्प्शन के बाद प्लेयर्स रिवॉर्ड को 24 घंटों में हासिल कर सकते हैं। यदि कोड काम करते रहे, तो प्लेयर्स को Surfboard और लूट क्रेट मिल जाएगा।