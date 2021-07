Free Fire Redeem Code for 28th July: इस कोड पर मिलेगा Guitar Basher skin और Phantom Bear bundle

Free Fire Redeem Code for 28th July: गरीना फ्री फायर प्लेयर्स के लिए रिडीम कोड के जरिए कई रिवॉर्ड्स जारी करता रहता है। अगर आप भी गेम में एक कूल लुक चाहते हैं और इसके लिए डायमंड भी खर्च नहीं करना चाहते, तो Free Fire Redeem Code सबसे आसान तरीका है। यह कोड गेम डेवलपर्स द्वारा तैयार किया जाता है और 12 डिजिट का होता है। इसमें अक्षर और नंबर दोनों शामिल होते हैं। इन कोड्स को आप आधिकारिक रिडेम्पशन साइट से रिडीम कर सकते हैं। हम आपके लिए लेटेस्ट रिडीम कोड के साथ इसे रिडीम करने का तारीका भी इस आर्टिकल में बताएंगे। Also Read - Free Fire Vs Battlegrounds Mobile India: किसकी करेंसी के लिए खर्च करने पड़ते हैं अधिक पैसे, जानें खरीदने का तरीका

Free Fire Working Redeem Codes for Today

गरीना फ्री फायर ने हर रीजन के लिए अलग अलग रिडीम कोड जारी करता रहता है। रीजन स्पेसिफिक होने के साथ-साथ यह रिडीम कोड एक एक्सपायर डेट के साथ आते हैं। यानी उस टाइम लिमिट में अगर आप इन कोड्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कोड एक्सपायर हो जाएंगे।

Redeem code: B44FVGC67Q22

Rewards: Guitar Basher skin and Phantom Bear bundle

नोट बता दें कि यह कोड सिंगापुर सर्वर के लिए है।

कैसे रिडीम कर सकते हैं कोड?

Garena Free Fire में Redeem Code के लिए आपको रिडेम्पशन साइट https://reward.ff.garena.com/en पर जाना होगा।

यहां प्लेयर को Facebook, Google, VK, Apple ID, Huawei ID या Twitter आईडी के लिए लॉगइन करना होगा।

अब यूजर्स को दिया गया रिडीम कोड टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करना होगा और कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, जिस पर जाकर रिडेम्पशन करना होगा। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना होगा।

इन रिवॉर्ड्स को इन-गेम मेल सेक्शन से कलेक्ट किया जा सकता है।

बता दें कि कई बार रिडीम कोड काम नहीं करते हैं, इन्हें यूज करने पर एरर का मैसेज आता है। इसकी दो वजह हो सकती है। दरअसल, कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं और दूसरे रीजन का कोड अन्य रीजन में काम नहीं करता है। वहीं एक्सपायर हो चुके कोड को इस्तेमाल करने पर भी एरर का मैसेज आता है।